Страны ЕС подготовили мощный удар по России: кто за Украину

Бельгия и Литва выступили за введение дополнительных санкций против России из-за агрессии в Керченском проливе.

Так. министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил о необходимости оказывать на Россию международное давление, чтобы обеспечить свободное судоходство в районе Керченского пролива, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Рейндерса, ЕС настроен оказывать сильное давление, чтобы вернуть свободную навигацию в Азовском море, свободный проход из Черного моря и доступ к украинским портам.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил убеждение, что Европейский Союз должен принять санкции против лиц, причастных к обстрелу украинских кораблей вблизи Керченского пролива и захват моряков.

"Мы обсудим ситуацию и, я надеюсь, введем санкции против тех, кто был вовлечен в так называемые выборы на Донбассе", — добавил он.

Линкявичюс назвал действия России нарушением международного законодательства, которое не может оставаться без последствий.

"В первую очередь я говорю о санкциях против людей, прямо причастных к этому инциденту ", - добавил он.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам заявила, что намерена обсудить с главой МИД Украины Павлом Климкиным ситуацию в Азовском море.

В то же время глава МИД Австрии Карин Кнайсcль сказала, что собирается "изучить все элементы этого дела".

"Две недели назад я говорила здесь о том, что сначала следует изучить все нюансы, которые пока неясны. Необходимо рассмотреть все нюансы этого дела. Тогда меня спросили о введении новых санкций, но я сказала, что сначала все следует изучить и не высказывалась за введение санкций. Очень важно иметь перед собой полную картину", — сказала она перед заседанием.

Совет ЕС

Как сообщал OBOZREVATEL, министры иностранных дел стран ЕС в понедельник, 10 декабря, утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию "выборов" в ОРДЛО.