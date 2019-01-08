Ремонт дорог в Украине: стало известно сколько миллионов потрачено в 2018 году

По итогам 2018 года на ремонт дорог государственного значения из дорожного фонда Украины было выделено более 20 млрд грн. Все эти средства были использованы на 100%.

Об этом в эфире ObozTV рассказала директор ГП "Укрдоринвест" Елена Криворучко. По её словам, все запланированные на 2018 год работы по государственным дорогам были полностью выполнены.

"Эти средства были использованы по "маршрутному" принципу. То есть, ремонтировались полноценные коридоры, а не отдельные участки", – пояснила Криворучко.

Однако она указала на проблему с ремонтом дорог местного значения. В то время, как субвенции из дорожного фонда на нужды местных дорог составили 11,6 млрд гривен, их освоение не было завершено.

Ремонт дорог в Украине

"И "Укравтодор", и Мининфраструктуры активно проводили мониторинг. И по итогам года не все области справились и не все областные руководители смогли достичь стопроцентного показателя и использовать все доступные средства. Главная проблема тут – это управленческий подход", – заявила чиновник.

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