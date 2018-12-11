Что грозит Украине: экономист объяснил влияние протестов в Европе

Сегодняшние протесты в Европе, которые начались во Франции и сейчас охватили большую часть ЕС, включая Германию, могут отрицательно повлиять на возможности Украины по получению макрофинансовой помощи. Кроме того, под угрозой теперь и украинский экспорт.

Об этом в эфире ObozTV рассказал исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко. По его словам, руководителям европейских стран сейчас будет очень сложно объяснить налогоплательщикам, почему они должны выдавать Украине столь огромные суммы.

"Украина не может самостоятельно проводить на внешних рынках заимствование капитала. И это было очень четко подтверждено в тот момент, когда "Нафтогаз" несколько недель назад был в нескольких часах от того, чтобы одолжить на внешнем рынке деньги под 10,9% годовых, что не просто дорого, а невероятно дорого. Возможности же брать деньги у своих налогоплательщиков, скажем, во Франции или Германии, и отдавать их даже во временное пользование Украине, сейчас будет крайне сложно любому европейскому политику", – подчеркнул Устенко.

Еще одной угрозой экономист считает сегодняшнее поведение инвесторов. По его мнению, они напуганы ситуацией на наиболее волатильных развивающихся рынках, к которым относится Украина. Это значит, что международные инвесторы будут искать более тихие гавани для своих денег и попытаются взять паузу.

"Для нас пауза в инвестициях означает, что мы не досчитаемся даже в месячном выражении 100-200 миллионов долларов, которые мы получаем. И рискуем уменьшить объемы притоков прямых иностранных инвестиций. Это именно та сумма, которую мы в этом году получаем в месяц. От 100 до 200 миллионов", – объяснил Устенко.

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Еще один серьезный удар по экономике Украины, который могут нанести массовые протестные настроения в Европейском Союзе – это возможности по реализации нашей продукции на территории Европы, заверил экономист. С одной стороны, Европа – самый большой торговый партнер Украины в вопросах потребления нашего экспорта. С другой же, Украина поставляет в ЕС самый плохой из возможных видов экспорта с крайне низким уровнем добавленной стоимости.

"И вот чего бы я боялся действительно очень серьезно – это того, что до последнего момента, до пятницы прошлой недели, был консенсус в мировых экспертных кругах, занимающихся экономикой. Касательно того, что новый кризис может начаться с территории так называемых развивающихся рынков. Сейчас, с учетом событий, которые происходят в Европе, кажется, что и ЕС вполне может стать подобного рода серьезным вызовом и серьезным риском", – подытожил Устенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг президента Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня — 25%. Министр финансов Франции уже назвал протесты "экономической катастрофой".

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