Девальвация и дефолт: Украину предупредили о последствиях провала переговоров с МВФ

Украина в случае отсутствия договоренности с Международным валютным фондом о выделении кредитного транша в течение следующих нескольких месяцев столкнется с риском дефолта.

"Программа с МВФ заканчивается в марте следующего года, а деньги правительства закончатся еще раньше. Поэтому украинская власть имеет всего несколько месяцев, чтобы договориться с МВФ и получить транш", – заявила главный экономист Dragon Capital Елена Билан, передает УНИАН.

В противном случае, по ее словам, Украине грозит резкая девальвация гривни и невыполнение своих внешних обязательств, фактически – дефолт.

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В то же время ассоциированный профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко отмечает, что если власти прекратят сотрудничество с МВФ, но цены на сырьевые товары останутся высокими, то справиться с долговой нагрузкой будет реально.

"В таком случае, в том числе используя инструмент урезания бюджетных затрат, справиться с долговой нагрузкой возможно, однако такая ситуация не будет способствовать ускорению экономического роста", – заявил Городниченко.

Однако, если переговоры с МВФ будут провалены, а цены на сырьевых рынках продемонстрируют падение, то Украине грозит обвал банковской системы и падение экономики на 10-15%.

"Последний вариант не является маловероятным. Поэтому Украине необходимо бороться за инвестора, сохранить внешний рынок и дружить с МВФ", – резюмировал Городниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, программа SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд долларов была принята МВФ весной 2014 года. Украина получила два транша, после чего кредитование было заморожено.

Весной 2015 года ее заменила ныне действующая программа Фонда с использованием механизма расширенного финансирования (EFF).