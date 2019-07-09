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"Дарим 10 тысяч гривен!" Украинцев массово обманывают от имени известного банка

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В сети набирает популярности новый метод мошенничества якобы от имени ПриватБанка.

Как сообщил в Facebook пользователь Тим Златкин, украинцам предлагают "подарить на карту" 10 тыс. гривен якобы за то, что они пройдут опрос.

"Пятый раз за сегодня всплывает реклама вот этого... к ПриватБанку эта фуета не имеет никакого отношения. Кто-то планомерно собирает вашу конфиденциальную информацию и распространяет заведомую ложь о работе финучреждения. Короче, не ведитесь, народ", - сказано в сообщении.

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"Дарим 10 тысяч гривен!" Украинцев массово обманывают от имени известного банка

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники предлагают украинцам от имени ПриватБанка поучаствовать в программе "развития населения" и получить 10 тыс. грн. Однако те клиенты банка, которые примут участие в несуществующей программе, могут лишиться средств.

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Место
Украина
Теги
ПриватБанк мошенники банковская карта
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