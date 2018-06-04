Данилюк хочет оставить украинцев за чертой бедности: сколько зарабатывает сам министр

Министр финансов Александр Данилюк в интервью изданию ЭП заявил, что повышать минимальную зарплату в Украине не нужно. Мол, политик не видит для этого оснований – денег в Государственном бюджете нет.

При этом сам министр получает около 16 минимальных зарплат ежемесячно, а зарплаты руководства некоторых госпредприятий достигают двух миллионов гривен в месяц. Огромному количеству украинцев повезло меньше – им приходится довольствоваться минималкой. Причем многие из них, как и министр, заработную плату получают из государственного бюджета. Подробнее - в материале OBOZREVATEL.

Минимальная зарплата в Украине одна из самых низких в Европе. Около миллиона работающих украинцев получает близкую к минимальной зарплату – около 3723 грн. Потребительская корзина, а это набор самых необходимых товаров и услуг (без учета интернета, мобильной связи и т.д.), уже достигла 4213 грн. Соответствующие расчеты опубликовало Министерство социальной политики. Министерство финансов, утверждая, что оснований для повышения минималки нет, фактически соглашается, что гарантированный размер зарплаты оставляет украинцев за чертой бедности.

На вопрос журналиста о том, какое решение приняло правительство по поводу повышения минимальной зарплаты, Александр Данилюк кратко ответил: "Условий нет". На уточняющий вопрос политик добавил, что на повышение минималки и должностных окладов из бюджета придется выделить 30 млрд грн. Такой суммы якобы в государственном бюджете не нашлось.

"Если учесть повышение тарифного рассмотрения в соотношении к "минималки", была бы дополнительная потребность в расходах на 2018 год в 30 млрд гривен. Первое полугодие заканчивается уже через месяц. Сейчас нужно думать об Антикоррупционном суде, а не заниматься популизмом", - заявил Данилюк.

В то же время средств для премирования 41 менеджера государственного предприятия "Нафтогаз" на 1,1 млрд грн есть. Нашлись в государственном бюджете деньги и на высокую зарплату самому Александру Данилюку. Согласно декларации, министр в прошлом году в среднем получал около 50 тыс. грн. На данный момент зарплата члена Кабинета министров достигает 70 тыс. грн. Но чиновники не могут найти деньги для того, чтобы повысить уровень жизни украинцев с минималкой. А это те, кто не может позволить себе даже базовую потребительскую корзину, то есть находятся за чертою бедности.

Большинство украинцев с минималками работают в бюджетном секторе. Это - младшие медицинские работники, технические работники в школах, почтальоны, сотрудники администраций и коммунальных предприятий. Их заработная плата непосредственно зависит от решения в том числе Александра Данилюка. Сам политик заявляет, что в Украине нужно создавать Антикоррупционный суд, а не "заниматься популизмом". Так министр назвал решение о повышении социальных стандартов украинцев. Стоит отметить, и Александр Данилюк, и медсестра получают средства из одного источника – Государственного бюджета. Но если против высоких зарплат министров Данилюк не имеет ничего против, то медсестры могут жить на копейки.

КМУ

К слову, как рассказали OBOZREVATEL в правительстве, Александр Данилюк также был против прошлогоднего повышения минималки с 1600 до 3200 грн. Так как Министерство финансов должно согласовывать решения правительства, без согласия Данилюка принять это решение было практически невозможно. Тогда премьер-министр Владимир Гройсман согласился, что минимальная зарплата должна быть на уровне 5 тыс. грн, в то время как Данилюк настаивал на 2,2 тыс. грн. Компромиссным решением стало повышение минималки до 3,2 тыс. грн. И, как показала практика, такой шаг позволил вывести часть зарплаты из тени, дал возможность увеличить пенсии украинцам. Кроме того, на десятки миллиардов гривен дополнительно пополнились бюджеты разных уровней (за счет налога на зарплату).

Резкое повышение минималки в прошлом году фактически не отобразилось на инфляции. Рост социальных стандартов позволил самым бедным украинцам значительно увеличить свои доходы. Еще в прошлом году президент и премьер-министр анонсировали возможность повысить минимальную зарплату в 2018-м хотя бы до 4,2 тыс. грн. На данный момент это фактический прожиточный минимум для трудоспособного населения. И в то время как министр соцполитики Андрей Рева говорит, что такая возможность в бюджете есть, министр финансов Данилюк снова настаивает – повышать минималку не нужно.

Для государственного бюджета 30 млрд грн (столько нужно на повышение минималки) сумма большая, но подъемная. Для примера, 71 млрд грн из бюджета тратят на субсидии, при этом, как показали исследования Счетной палаты, примерно 30% оплачиваемых услуг теряется из-за низкой энергоэффективности. Около 150 млрд (а это в пять раз больше нужной суммы) потратили на национализацию ПриватБанка. А вот на зарплаты украинцам денег не нашлось.

Простые украинцы могут почувствовать на себя эффективную работу Министерства финансов не после того, как в Украине примут Антикоррупционный суд, о чем рассказал Данилюк. А только после качественного улучшения уровня жизни. И добиться этого без повышения минималки не удастся. И пока Министерство финансов не находит источник для такого повышения, возможно, стоит задаться вопросом, насколько компетентно работает ведомство? Быть может, увольнение одного министра позволит повысить зарплаты сразу миллиону украинцев?