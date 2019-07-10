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"Да я мочился во все это!" В Грузии назрел новый нецензурный скандал из-за России

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Генеральный директор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия сказал в прямом эфире, что готов мочиться в вино и боржоми, которые поставляют в Россию.

Как сообщает "Взгляд", он заявил, что Грузия не "торговый объект", а также что он не собирается говорит о президенте РФ Владимире Путине хорошие слова, только для экспорта вина, боржоми и набегвали в Россию.

"Да и черт с этими боржоми и с вином! Теперь мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это! Мне все равно! Мы страна или торговый объект?", – кричал он в студии телеканала.

Гварамия обратился к производителям с призывом "продавать в Украине". Гендиректор "Рустави-2" сообщил, что телеканалу "запретили свободно выражать мысли, чтобы ваш боржоми только свободно продавался в России". В своей речи в эфире он использовал нецензурное выражение.

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Николоз Гварамия

Николоз Гварамия

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный в Грузии телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави-2" в воскресенье, 7 июля, нецензурно обругал российского президента и его покойных родителей.

"Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная... На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты", разразился он.

Грузинская телекомпания "Рустави-2" прекратила вещание после скандала, который разгорелся из-за ругани тележурналиста.

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Тема
Протесты в Грузии
Персона
Георгий Габуния
Место
Грузия
Теги
Россия скандалы
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