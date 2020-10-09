В Украине пересчитают цены на газ: сколько заплатим зимой

В Украине тариф на газ зимой может вырасти с 5,3 до 7 грн за кубометр. Такое подорожание связано с пиковым периодом потребления голубого топлива.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Аналитик Егор Комов считает, что уже в декабре на рынке стоимость кубометра может составить 7 грн. Это значительно меньше, чем прошлогодняя цена, но при этом больше, чем украинцы платят сейчас.

"Газ это товар, на стоимость которого влияют все те же законы рынка. С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена. Сейчас появляются рыночные механизмы, например, есть возможность перейти на годовые тарифы и платить по одной и той же стоимости. Тогда цена расти не будет", – поясняет аналитик.

Чтобы поменять поставщика, нужно найти его офис или сайт и подать заявление. К нему прикрепить: документ на право собственность (право пользования), последнюю платежку, копию паспорта и ИНН. Подтверждение о том, что вы успешно поменяли поставщика, придется в течение 21 дня.

В Украине с 1 августа 2020-го открыт свободный рынок газа для населения. Теперь "Нафтогаз" не обязан продавать голубое топливо по установленным правительством тарифам, более того, есть разные поставщики и можно свободно выбирать, у кого и по какой цене покупать.

"Цена возрастет потому, что меняется сезон. Как правило, это происходит с приближением зимы. В каких границах она будет находится – сейчас сказать сложно, но ожидаемо, что ее уровень будет ниже, чем прошлой зимой. Ныне сформированы высокие запасы природного газа в хранилищах, а на снижение спроса повлияла пандемия коронавируса", – рассказала аналитик Украинской энергетической биржи Оксана Запорожская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2021 могут начать отключать газ всем потребителям, кто будет без счетчиков. Это предусмотрено в действующем Законе "О коммерческом учете газа".

Компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа для населения по тарифу "Годовой" с 4,73 до 5,24 гривен за кубометр. А сентябрьская цена на газ по тарифу "Месячный" выросла на 45% – с 3,24 грн/куб в августе до 4,7 грн/куб.