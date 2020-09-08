Украинцев ждут массовые проверки: кого заставят вернуть помощь в бюджет и какую информацию соберут

Министерство финансов усовершенствовало процедуру проверки получателей соцпомощи. Для этого создали специальную платформу. Кроме того, с 2020 года запустили трехэтапную процедуру верификации, а бюджет на субсидии значительно урезали.

О том, как и кто будет проверять украинцев, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что изменилось?

В Украине еще в прошлом году приняли закон, который разделил процесс верификации на три этапа. Первый – еще до назначения помощи. Речь идет о любых выплатах из государственного бюджета: пенсии, пособия, субсидии и т.д.

На днях в Министерстве финансов отчитались: создали специальную платформу, которая позволяет проводить проверку сразу во время подачи заявки. Как это будет происходить на практике? Украинец, к примеру, приходит в орган соцзащиты оформлять субсидию.

Чиновник принимает документы и делает заявку в информационную платформу. Та в режиме реального времени сопоставляет все полученные данные, "вытягивает" информацию из разных реестров.

"Архитектура информационно-аналитической платформы, построенная на базе современных технологий, может обеспечить одновременную обработку 3500 запросов на проверку информации, что позволяет использовать это программное решение госорганами при назначении выплаты", – пояснили в Министерстве финансов.

В комментарии OBOZREVATEL в ведомстве добавили: кардинально проверка не изменилась, она проводилась и ранее, а начали "вычислять нарушителей" еще с 2016-го. Сейчас же "проскользнуть" недобросовестному украинцу будет сложнее.

Как проводят проверку?

Новые правила проверки работают с начала этого года. Еще в декабре 2019-го парламентарии по инициативе "Слуги народа" приняли Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат". Документ разрабатывал Минфин еще во времена прошлой власти, но тогда не хватило политической воли его принять.

Юрист Александр Плахотник поясняет OBOZREVATEL: практика трехэтапной проверки существует в большинстве развитых стран. Украина, фактически, выполнила международные рекомендации (например, условия меморандума с МВФ).

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"У нас сейчас отсутствует ответственность за подачу недостоверных данных. Единственное, что сейчас могут сделать и делают – через суд обязывают взыскать излишне выплаченные средства. Судя по реестру судебных решений, в первую очередь это касается субсидиантов", – говорит Плахотник. Действительно, судя по статистике Минфина самое большое количество нарушителей среди тех, кто получает помощь на оплату коммуналки.

Итак, есть три этапа проверки:

перед назначением выплаты;

во время получения выплаты;

в течение трех лет после отмены выплаты.

Больше всего сомнений вызывает последний пункт. Некоторые данные, например о составе семьи, могут выяснить с опозданием. Поэтому закон прописан так, что проверять можно и после отмены выплаты.

Какую информацию обо мне узнают?

В пресс-службе Министерства социальной политики рассказывают: проверку проводит не их ведомство, а после Министерство финансов присылает свои рекомендации. Например, отменить столько-то субсидий по таким-вот адресам.

"В случае наличия ошибки или несоответствия в базах данных никто отменять выплату не будет. После верификации проходит второй этап проверки. Если нашли какое-либо подозрение или несоответствие, эту информацию проверяют, сопоставляют и уже только после это принимают решение", – рассказывают OBOZREVATEL в Минсоце.

На каждого получателя выплаты соберут следующую информацию:

о зарегистрированных автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах;

реквизиты документов , выданных лицу, а также документов, на основании которых выданы такие документы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который выдал документ, срок действия документа), похищенных (утраченных) документов, места жительства;

есть ли в списках лиц, нарушивших пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимные правила в контрольных пунктах въезда-выезда

таможенное оформление ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;

выписки из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;

об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или признаки наличия дохода, полученного физическим лицом от осуществления предпринимательской или осуществления независимой профессиональной деятельности.

Что будет, если я нарушил?

Если речь идет, например, о субсидиях, то орган соцзащиты потребует вернуть каждую незаконно выплаченную копейку в бюджет. Если отказаться, то подадут в суд. И, как показывает судебная практика, служители Фемиды занимают сторону государства и обязывают вернуть не только субсидию, но и возместить расходы на судебные тяжбы. А это дополнительно еще несколько тысяч гривен.

Любое нарушение рано или поздно могут обнаружить. Даже если вы получаете весь доход в тени, выборочная проверка может указать на признаки наличия такого дохода. Единственный вариант – честно заполнить декларацию.

Субсидия платится с налогов всех украинцев. И если вы не нуждаетесь в помощи, у вас есть деньги на покупки на сумму от 50 тыс. грн, на автомобили и другие транспортные средства, не стоит просить и помощи из бюджета.

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина возрастом до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости;

есть задолженность по коммунальным платежам.

"С мая действительно делается запрос на каждое предприятие-поставщика услуг, и анализируется, платил ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то он в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму. Если заявитель осуществит оплату своих долгов, он имеет возможность обратиться с заявлением и снова вернуть наличную форму", – пояснил замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

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