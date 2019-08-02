Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Что будет с Россией после новых санкций США: озвучен прогноз

2.1т Читать материал на украинском

Второй пакет санкций против России, введенный президентом США Дональдом Трампом в связи с "делом Скрипалей", минимально повлияет на экономику РФ и не приведет к "обвалу" курса рубля.

Но эти санкции могут ударить по России в долгосрочной перспективе. Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков. Он напомнил, что второй пакет должны были ввести еще в ноябре 2018 года.

По прогнозам Белескова, экономические ограничения – например, запрет на выдачу банковских кредитов для российского правительства – не принесут каких-либо ощутимых результатов.

"Это не Россия 1990-х, которая зависела от гуманитарной или финансовой помощи со стороны США. Т.е. у этих санкций не будет никакого эффекта. Я подозреваю, что даже если и будет колебание курса рубля, то оно будет минимальным", – отметил он.

Новости
Будут продлевать: в ЕС сделали жесткое заявление по санкциям против России

Первый пакет, принятый в августе 2018 года, эксперт расценил как более эффективный – но в долгосрочной перспективе.

"Он ограничивает возможности России получать технологии для военной сферы. А сейчас у россиян основная проблема – создание нового поколения вооружения. То, что они сейчас берут на вооружение – это или разработки еще СССР, конца 80-х годов, или их разработки 2000-х годов. Понятно, что без американских, европейских технологий…", – пояснил Белесков.

"Вот это может иметь мощный, но очень отложенный эффект", – резюмировал он.

Новости
Навального могли отравить как Скрипалей

Оба пакета санкций были введены в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года. Они связаны с неудачной попыткой отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, завербованного западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочери Юлии.

Новые санкции Трампа могут практически не задеть Путина

Новые санкции Трампа могут практически не задеть Путина

CNN

Как сообщал OBOZREVATEL, отравление Сергея Скрипаля и его дочери произошло в Солсбери (Великобритания). Против них применили нервнопаралитическое вещество "Новичок", разработанное в СССР. Британские власти обвинили Россию.

Лондон также назвал имена обвиняемых – Александр Петров и Руслан Боширов. Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что вышеназванные личности работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

В Москве отвергли эти обвинения. Однако после первого пакета санкций российская сторона так и не предоставила доказательств своего отказа от использования химического оружия.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Темы
Санкции против России Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Отравление Скрипаля
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин Николай Белесков
Место
США
Теги
санкции Россия рубль
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
10
Смешно
3
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
На удивление адекватный эксперт оказался. Может он не с Украины? Это ж надо на прямой вопрос дать такой же прямой и очевидный ответ - никак не повлияют, точно так же как не повлияли предыдущие. Только вот про оружие он не в курсе, что это никакие не Советские разработки. Современное российское оружие это разработки уже 21-го века, и по целым классам вооружения они опережают США и их союзников на 10 а то и 15 лет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Опоздал Трамп с санкциями. Ватники уже начали испытания нового оружия. Называется оно «Гори-гори, моя Сибирь». Остаётся только правильные вентиляторы поставить, чтоб через Аляску до Америки добраться. Не знаю, как ватники, но китайцы уже в шоке.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ш. Олег
Ш. Олег
Stepanenko Sania, можно, конечно, обзывать друг друга "ватниками", "вышиватниками", "московитами", "свидомитами" и т.п, радуясь любому несчастью "врага", но нужно помнить, что чужое горе, возможно, и поднимает кое-кому настроение, но никоим образом не повышает благополучие.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Владимир Владимирович, Америка ввела новые санкции, может ваши чиновники будут чуть меньше воровать ? НЕТ, дорогие россияне, вы будете чуть меньше кушать ....
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel