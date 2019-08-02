Что будет с Россией после новых санкций США: озвучен прогноз

Второй пакет санкций против России, введенный президентом США Дональдом Трампом в связи с "делом Скрипалей", минимально повлияет на экономику РФ и не приведет к "обвалу" курса рубля.

Но эти санкции могут ударить по России в долгосрочной перспективе. Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков. Он напомнил, что второй пакет должны были ввести еще в ноябре 2018 года.

По прогнозам Белескова, экономические ограничения – например, запрет на выдачу банковских кредитов для российского правительства – не принесут каких-либо ощутимых результатов.

"Это не Россия 1990-х, которая зависела от гуманитарной или финансовой помощи со стороны США. Т.е. у этих санкций не будет никакого эффекта. Я подозреваю, что даже если и будет колебание курса рубля, то оно будет минимальным", – отметил он.

Первый пакет, принятый в августе 2018 года, эксперт расценил как более эффективный – но в долгосрочной перспективе.

"Он ограничивает возможности России получать технологии для военной сферы. А сейчас у россиян основная проблема – создание нового поколения вооружения. То, что они сейчас берут на вооружение – это или разработки еще СССР, конца 80-х годов, или их разработки 2000-х годов. Понятно, что без американских, европейских технологий…", – пояснил Белесков.

"Вот это может иметь мощный, но очень отложенный эффект", – резюмировал он.

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Оба пакета санкций были введены в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года. Они связаны с неудачной попыткой отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, завербованного западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочери Юлии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, отравление Сергея Скрипаля и его дочери произошло в Солсбери (Великобритания). Против них применили нервнопаралитическое вещество "Новичок", разработанное в СССР. Британские власти обвинили Россию.

Лондон также назвал имена обвиняемых – Александр Петров и Руслан Боширов. Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что вышеназванные личности работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

В Москве отвергли эти обвинения. Однако после первого пакета санкций российская сторона так и не предоставила доказательств своего отказа от использования химического оружия.

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