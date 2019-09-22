Что будет с курсом доллара в Украине: появился прогноз на ближайшее время

В Украине котировки наличного доллара в ближайшие дни будут колебаться в пределах 24,30-24,35 гривен в покупке, а также 24,50-24,55 – в продаже.

Спред по доллару (разница между ценами покупки и продажи) составит от 15 до 25 копеек, передает UBR.

По прогнозам экспертов, владельцы пунктов обмена валюты будут хеджировать свои риски.

В частности, у них есть две проблемы:

Как не закупиться валютой по "дорогому" курсу. Котировки межбанка проседают почти каждый день. Не факт, что сегодняшний уровень скупки доллара в их обменнике не станет завтра "высоким";

Дефицит гривни на фоне низкого спроса на наличную валюту со стороны украинцев, которые психологически ожидают ее дальнейшего падения.

В связи с этим владельцы обменок будут занижать котировки приема наличной валюты, работать "с оборота", а при выставлении ценников и уровня спреда – ориентироваться лишь на реальный спрос и предложение в данной местности.

Котировки наличного доллара в ближайшие дни будут колебаться в пределах 24,30-24,35 гривен в покупке

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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