Что будет с курсом доллара в Украине: бизнес озвучил прогноз на 2020 год

В Украине бизнес при планировании бюджета на 2020 год закладывает стоимость доллара на уровне 28 грн/$.

"По прогнозам инвесторов, гривня продолжит укрепляться, поскольку в прошлом году курс был на уровне 30 грн/$", – сообщила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, в ходе исследования опросили свыше 100 топ-менеджеров компаний-членов ЕБА.

На развитие бизнеса в 2020 году рассчитывают 77% опрошенных, а 45% СЕО прогнозируют рост доходов на 10-20%.

При этом по сравнению с прогнозом на 2019 год сократилось число компаний, которые намерены расширять штат.

47% компаний планируют оставить количество сотрудников на уровне прошлого года, а 46% СЕО поделились планами о расширении (в минувшем году таких было 58%).

Лишь 33% компаний в следующем году намерены начинать новые инвестиционные проекты в Украине.

В то же время более 90% глав компаний собираются повышать сотрудникам зарплату на 5-10%.

Бизнес при планировании бюджета на 2020 год закладывает стоимость доллара на уровне 28 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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