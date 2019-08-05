Что будет с курсом доллара в Украине: экономисты озвучили главные прогнозы

В Украине аналитики прогнозируют, что в ближайшую неделю гривня будет стоить в пределах 25 грн/$.

Хотя прогнозы аналитиков разняться, все уверены – причин для падения гривни нет. Все прогнозы можно разделить на три категории, говорится в публикации OBOZREVATEL.

Позитивный – курс доллара продолжит падать и имеет все шансы дойти до 24,7 грн/$. Такое мнение, к примеру, разделяет аналитик Андрей Шевчишин.

Нейтральный – курс около 25-25,5 грн/$. Аналитик Вадим Иосуб считает, что в ближайшее время стоит ожидать умеренного снижения курса доллара к гривне.

По его словам, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,3 грн.

Пессимистичный прогноз – приближение к "старой" психологической отметке в 26 грн/$. Главный риск – интерес к украинским ценным бумагам – иностранцы принесли в экономику 73,4 млрд грн.

"Это не просто больше, чем в прошлые годы. Эта сумма соизмерима с тремя траншами МВФ. Проблема в том, что все вложенные деньги придется возвращать. Как только изменится конъюнктура для инвесторов, которые заходят в Украину с "горячим" капиталом, они начнут выходить из рынка", – резюмировал Шевчишин.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшую неделю гривня будет стоить в пределах 25 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом в Украине гривня в среду, 31 июля, в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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