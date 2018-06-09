Что будет с долларом в Украине: опубликован прогноз до конца лета

В Украине гривня укрепляется к доллару летом в последние два года и сильных валютных колебаний в следующие полтора месяца ждать не стоит.

"Это связано с резким снижением деловой активности: необходимости тратить валюту на импорт газа и других энергоносителей нет. Кроме того, увеличивается экспортная выручка аграриев, которым необходима гривневая ликвидность перед подготовкой к посевной компании", – заявил директор казначейства "Идея Банка" Ярослав Кабин в комментарии "Лига.net".

В этом году сценарий повторится, считает начальник управления финансового департамента "Укргазбанка" Виктор Пастернак. По его словам, летом курс будет колебаться в пределах 26-26,5 грн/$.

Начальник управления дилинговых операций банка "Пивденный" Олег Ропяк также прогнозирует, что гривня не укрепится выше 25,8-25,9 грн/$. При этом директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной говорит о диапазоне 25,8-26,3 грн/$.

В то же время в "Идея Банке" ориентируются на 25,7-26,2 грн/$, "ОТП Банк" ожидает коридор 25,75-26,75 грн/$, а ПУМБ рассчитывает на 25,8-26,8 грн/$.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до отметки в 24 грн/$.