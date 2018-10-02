Четырехлетний максимум: цена на нефть превысила рекордную отметку

Декабрьские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской бирже превысили отметку $84 за баррель. Последний раз за бочку "черного золота" давали больше в ноябре 2014 года.

Как сообщает РБК, баррель дорожает уже несколько дней подряд. Параллельно, в США вторую неделю подряд снижается количество буровых установок, что свидетельствует о возможном замедлении роста производства и сказывается на росте цен на нефть.

Отмечается, что нефть дорожает на фоне санкций США против нефтяного сектора Ирана, а также телефонного разговора президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Сальмана Аль Сауда, в ходе которого стороны обсудили усилия по стабилизации рынка углеводородов в свете антииранских санкций.

Подорожание нефти приведет к росту цен на нефтепродукты в Украине. В то же время импортный газ также может подняться в цене. От повышения цен зависят стоимость голубого топлива, бензина, дизтоплива. Как известно, Украина импортирует около 85% светлых нефтепродуктов, и стоимости на мировых рынках зависят от расценки на украинских АЗС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине к концу 2018 года стоимость бензина А-95 поднимется на 60 коп./л. Такой прогноз актуален при условии стабильного курса доллара и стоимости нефти марки Brent в пределах $78 за баррель.