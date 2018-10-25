В Украине значительно подорожает доллар: прогноз аналитика

В Украине курс доллара до 2 ноября может вырасти на наличном рынке до 28,3-28,5 грн/$. На межбанке валюта может подорожать до 28,6 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На следующую неделю мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,6 грн/$, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн/$", - рассказал эксперт.

Основная причина наблюдаемого последние дни роста курса доллара к гривне – его существенное укрепление на мировых рынках. Так, в среду евро снизился к доллару ниже 1,13, и это минимальное значение с середины августа.

Кроме того, в Украине в конце месяца в результате возвращения НДС бизнесу традиционно растет спрос на доллары. Экспортеры получают гривни и выходят на рынок, чтобы купить американскую валюту.

Отметим, подорожание доллара осенью наблюдается последние три года. Спрос на валюту, в том числе в результате старта отопительного сезона, повышается, в то время как предложение на рынке снижается (в связи с окончанием благоприятного для аграриев сезона).

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.