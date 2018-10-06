Трудовая миграция из Украины: куда и почему уезжают "заробитчане"

Польша на сегодняшний день уверенно выбилась в лидеры среди стран, куда украинские трудовые мигранты уезжают на заработки.

Об этом в эфире ObozTV рассказала ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко. По ее словам, такая ситуация "объясняется многими объективными причинами".

"Польша - достаточно большая страна среди наших соседей как по территории, так и по количеству населения, по объему экономики. У них есть большая демографическая проблема, сокращается население трудоспособного возраста. У них богатая промышленность, много сельского хозяйства. У них вообще значительно большая потребность в рабочей силе, чем в соседних странах", - рассказала Ткаченко.

"У них очень хорошо с экономикой, они почти без потерь вышли из всех больших кризисов, которые прокатились по миру. Также надо иметь в виду, что у нас с Польшей очень развита транспортная логистика. У нас в Польшу сейчас намного легче попасть, чем в любую другую страну", - добавила научный сотрудник.

По словам эксперта, в основном на заработки в Польшу едут западные области.

"Так традиционно сложилось, это всегда были так называемые "трудоизбыточные регионы". Сейчас там практически нет никакой индустрии, нет предприятий, а людям надо работать и жить. Кроме того, граница рядом, ее стало намного легче пересечь. А еще там выше зарплата, и она будет в валюте", - отметила она.

"Если в Украине будут расти зарплаты, возможно кто-то сменит планы. Но контингент, который ездит на регулярные заработки, скорее всего, будет сложно перестроить на что-то другое. Люди выработали стандарт трудового поведения. Они поехали, поработали, потом имеют достаточно большой перерыв. Кроме того, у них есть возможность пожить в другой стране, побыть подальше от своих родных", - заявила Ткаченко.

По ее словам, "это достаточно простой и механический способ решения своих материальных проблем".

Второе место после Польши у украинских "заробитчан" занимает Россия.

"Что бы не говорили, с РФ у нас тоже очень сильные связи. У многих там есть родственники, знакомые, налаженные контакты... Кроме того, надо иметь в виду, что Россия - более богатая страна. Едут работать в основном в большие города, где действительно большие заработки. Не все одинаково проникаются политикой", - отметила Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).