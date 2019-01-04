Повышение пенсий в Украине: кто и на сколько разбогатеет

С 1 января в Украине пересчитали пенсии военным пенсионерам и людям с большим трудовым стажем.

На сколько в результате вырастут выплаты пенсионерам, рассказала в эфире ObozTV старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

По словам эксперта, больше всего перерасчет затронет около полумиллиона военных пенсионеров – их пенсия с 1 января 2019 года вырастет на 75% сравнительно с той, которую они получали в 2017 году.

"Можно легко высчитать размер этого повышения. К тому повышению, которое у них было в прошлом году, добавится еще половина... Пенсия становится намного ближе к размеру зарплат военных. Военные пенсионеры пребывают в довольно привилегированном состоянии", – объяснила она.

Кроме того, отметила эксперт, пенсии пересчитают для двух миллионов пенсионеров, которые получают обычные пенсии по закону об общеобязательном пенсионном страховании.

"Как правило, это люди, у которых есть большой стаж – 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Им 65 лет исполнилось, но размер их пенсии остается низким, около прожиточного минимума. У этих людей, как правило, достаточный стаж, но была низкая зарплата. Им повысят пенсии согласно новому положению в нашем законодательстве, оно начало действовать только с прошлого года", – сообщила Ткаченко.

"У людей, которым исполнилось 65 лет и которые имеют 30-35 лет стажа, минимальный размер пенсии должен быть не ниже 40% минимальной зарплаты. Поскольку у нас с 1 января выросла минимальная зарплата, то соответственно, декабрьская пенсия у них была 1489 грн, а в январе они уже должны получить 1669 грн", – добавила она.

Как уточнила эксперт, повышение у этой категории людей будет разным, в зависимости от нынешнего размера пенсий. Но это намного более скромные цифры, чем повышение для военных пенсионеров.

censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 1 января 2019 года минимальную зарплату повысили с 3723 до 4173 грн. В результате не только выросли доходы украинцев с минималкой, но и увеличился размер пенсии и штрафы для работодателей.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.