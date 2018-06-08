Партия Савченко и "Слуга народа": политсилы подали странные декларации

Две трети украинских политических партий не задекларировали никаких расходов в 2018 году. Это отражено в их отчетах об имуществе, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе КИУ.

Пустые отчеты подали 180 партий из 255, информация о которых доступна на сайте НАПК. Всего в Украине более 350 партий. То есть, еще около ста политических сил не подали отчеты вообще.

Среди политсил, подали пустые отчеты такие партии как "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "Винницкая европейская стратегия", "Слуга народа", "Новые лица", "Партия Наталии Королевской - Украина вперед", "УДАР" , "Блок Дарта Вейдера".

В то же время, "Коммунистическая партия Украины" и "Партия Регионов" официально продолжают вести деятельность. Так, КПУ было потрачено 58 тыс. грн., ПР - 48 тыс. грн. В целом все украинские партии, не считая парламентских потратили за три месяца 14,9 млн грн. Больше всего - Аграрная партия Украины (3,4 млн), "УКРОП" (2,3 млн), "Наш Край" (1,4 млн), Украинская галицкая партия (1,2 млн) и ВО "Свобода "(1 млн).

"В Украине сохраняется высокий уровень тенизации партийных финансов. Из 350 партий 100 вообще не подали отчеты, еще 180 - не указали ни одной гривны затрат за три месяца. Кроме этого ряд политсил задекларировали символические суммы средств на свою деятельность. К примеру, Коммунистическая партия потратила только 58 тыс. грн. за первый квартал, то есть, по 19 тыс. в месяц. в то же время в партии работал офис в Киеве, поддерживалась работа партийного сайта, проводились мероприятия в регионах, а лидер КПУ находился в заграничной командировке, где активно выступал с антукраинский риторикой", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Ране OBOZREVATEL сообщал о том, что из 356 зарегистрированных в Украине политических партий отчеты подали всего 272 партии, то есть, 84 партии можно вполне считать виртуальными.197 партий подали "пустые" отчеты. Другими словами, партии не несли затраты на аренду офисов и зарплаты партийным функционерам. И, конечно, на листовки они тоже не тратились.