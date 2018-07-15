Ликвидация монет в Украине: стало известно, как избавиться от мелочи

С 1 июля в Украине вступили в силу правила заокругления общей суммы при расчете наличными средствами, потому гражданам страны нужно избавляться от монет.

Мелочь все еще можно задействовать в магазинах, аптеках, киосках и транспорте. Если же сотрудники отказываются ее принимать, нужно попросить книгу жалоб. Об этом сообщает "Сегодня".

Кроме того, монеты хорошо идут в продуктовых и кофейных автоматах, а также некоторых терминалах по оплате услуг. Находчивые украинцы продают мелочь горстями в свадебные агентства для забрасывания молодеженов.

"Я потихоньку избавилась от мелочи, покупая по одному билеты в транспорте. Еще немного отнесла в супермаркет – кассиры были рады, ведь крупные магазины покупают мелочь у банков дороже номинала! А тут получили на 500 гривен, которые мне поменяли на купюры. А вот знакомые не смогли поменять мелочь в банке – там сказали, что у них нет такой услуги. Тогда они нашли компромисс – пополнить этой суммой свой счет. И тут уже банк не имел права отказать и принял все монетки", – рассказала киевлянка Юлия Жирова.

По словам директора Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктора Зайвенко, банки обязаны принимать у граждан монеты мелкого номинала без ограничений и обменивать на мелочь и банкноты другого номинала. Также, этим должны заниматься все государственные и частные лица.

В разных банках сотрудники могут отказать в обмене, что может быть связано с наличием уже принесенного другими гражданами на момент переучета. Потому можно попробовать договориться заранее.

"Если кассир магазина или банка отказывается принимать у вас в уплату монеты – решите вопрос с завмагазином или завотделением. Не получится – пишите жалобу в НБУ", – посоветовали в пресс-служба Нацбанка.

Кроме того, мелочь можно обменять в региональных управлениях Нацбанка и коммерческих банках. Если на рынке продавцы отказываются принимать монеты суммой больше гривни, стоит подать жалобу в его администрацию. Нумизматы также советуют не хранить монеты, так как в дальнейшем они не будут представлять ценности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в постановлении НБУ есть норма, согласно которой банки обязаны обменивать банкноты более крупных номиналов.