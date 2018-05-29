Крупнейшие банки мира атаковали хакеры: чем это грозит?

Неизвестные хакеры атаковали ведущие канадские банки Bank of Montreal (BMO) и Simplii Financial, "дочку" Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) и потребовали от каждого банка выплатить им по $1 млн в криптовалюте.
В случае, если условия хакеров не будут выполнены, они намерены опубликовать персональные данные банковских клиентов, сообщает Forklog.
Информацию о хакерской атаке подтвердил представитель BMO Поль Гаммаль, который отметил, что несмотря на угрозы злоумышленников, пока нет достоверного подтверждения утечки. При этом банк считает, что оба случая связаны, а хакеры находятся за пределами Канады.
"Мы придерживаемся принципа, что нельзя платить мошенникам. Мы стремимся защитить своих клиентов и помочь им", — заявил представитель BMO Поль Гаммаль. В качестве подтверждения серьезности своих намерений хакеры приложили к письмам незашифрованные имена, номера социального страхования и ответы на контрольные вопросы ряда клиентов. Кроме того, они описали, как именно им удалось провести кибератаку.
В свою очередь CIBC пообещал вернуть деньги всем клиентам Simplii, если они пострадают в результате мошеннических действий, связанных с утечкой данных.
Речь идет об утечке данных не менее, чем 50 тысяч клиентов BMO и примерно 40 тысяч клиентов Simplii.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ФБР обезвредило крупную сеть ботов, созданную из 500 зараженных компьютеров по всему миру. Министерство юстиции США заявило, что ботнет был создан хакерской группой Fancy Bear.
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