Крупнейшие банки мира атаковали хакеры: чем это грозит?

Неизвестные хакеры атаковали ведущие канадские банки Bank of Montreal (BMO) и Simplii Financial, "дочку" Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) и потребовали от каждого банка выплатить им по $1 млн в криптовалюте.

В случае, если условия хакеров не будут выполнены, они намерены опубликовать персональные данные банковских клиентов, сообщает Forklog.

Информацию о хакерской атаке подтвердил представитель BMO Поль Гаммаль, который отметил, что несмотря на угрозы злоумышленников, пока нет достоверного подтверждения утечки. При этом банк считает, что оба случая связаны, а хакеры находятся за пределами Канады.

"Мы придерживаемся принципа, что нельзя платить мошенникам. Мы стремимся защитить своих клиентов и помочь им", — заявил представитель BMO Поль Гаммаль. В качестве подтверждения серьезности своих намерений хакеры приложили к письмам незашифрованные имена, номера социального страхования и ответы на контрольные вопросы ряда клиентов. Кроме того, они описали, как именно им удалось провести кибератаку.

В свою очередь CIBC пообещал вернуть деньги всем клиентам Simplii, если они пострадают в результате мошеннических действий, связанных с утечкой данных.

Речь идет об утечке данных не менее, чем 50 тысяч клиентов BMO и примерно 40 тысяч клиентов Simplii.

