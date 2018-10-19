Банки массово закрывают отделения, а карты – под вопросом: чего ждать украинцам

Уже в следующем году доля безналичных платежей в Украине может достичь 50%. Уже сейчас, согласно данным НБУ за первый квартал 2018-го, 44,4% операций с деньгами проводят по безналу. Еще несколько лет назад эта цифра была на уровне 31,2%. Параллельно с этим украинские банки массово закрывают свои отделения. С апреля по октября этого года их общее число сократилось с 9,4 до 8,7 тыс.

Распространенная сеть отделений и карты с удачным дизайном – вчерашний день. В моде – полная автономность от банка, возможность расплатиться за покупку с помощью гаджета и удобный интернет-банкинг. В Национальном банке отмечают: внедрение новых стандартов вскоре "потеснят" и карты.

OBOZREVATEL разобрался, какое будущее ждет украинцев.

Гаджеты против банковских карт

Ситуация в Украине ничем не отличается от мировой – банковские отделения пустеют, а клиенты уходят "в онлайн". К примеру, как рассказывает директор департамента одного из крупных украинских банков Дмитрий Полищук, 80% их депозитов открыли в интернете. "Обменять валюту в принципе можно только в кассе. Также многим клиентам необходим личный контакт сотрудника для консультации или решения какого-то вопроса", - поясняет Полищук.

Украинцы, которые хотя бы раз воспользовались интернет-банкингом, после этого перестают посещать отделения. Чтобы увеличить кредитный лимит, открыть депозит, пополнить карту, оплатить коммунальные услуги, погасить задолженность перед банком, достаточно всего лишь открыть приложение или зайти на сайт банка.

Интересно, что в то время как доля безналичных платежей растет, количество активных банковских карт наоборот - сокращается. На данный момент оно составляет 34,8 млн штук. А вот платежных терминалов становится больше - их число выросло на 2,4% и составило 257,7 тыс. штук. Количество банкоматов остается неизменным - их по стране 18,6 тыс.

Отделения банков уступают мобильным приложениям, купюры – безналичному расчету, а банковские карты со временем потеряют популярность из-за возможности расплачиваться с помощью мобильных гаджетов, мгновенных переводов и т.д.

Еще несколько лет назад возможность платить в супермаркетах с помощью телефона казалась маловероятной. Сейчас же и в метро, и в магазинах гаджетами рассчитываются тысячи украинцев. Финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает, что уже через 5-7 лет на такой способ оплаты перейдет львиная часть клиентов банков.

"Виртуальная банковская карта – будущее. Кому нужен пластик – сможет его получать. Но зачем и кому он будет нужен, если человек привыкнет оплачивать покупки своим телефоном. Конечно, не думаю, что это произойдет как-то радикально быстро. У нас пока еще есть люди, которые получают зарплату, пенсию и сразу идут к банкомату – все снимают. Боятся что-то потерять или что не смогут почему-то заплатить картой", - рассказывает Мазуренко.

"Виртуальная банковская карта – будущее. Кому нужен пластик – сможет его получать. Но зачем и кому он будет нужен, если человек привыкнет оплачивать покупки своим телефоном", - отмечает аналитик.

К слову, уже сейчас некоторые банки разрешают снимать деньги в банкоматах без карт, а только с помощью телефона. Для этого нужно иметь при себе финансовый номер (тот, который указывался при оформлении карты) и знать пароль.

Что ждет украинцев

В Украине до 2020 года внедрят новый европейский стандарт электронных платежей ISO 20022. Это новая методология обмена финансовой информации. Она позволит проводить платежи практически мгновенно. Что также изменится:

Больше половины платежей - безналичные. Так, согласно стратегии развития финансового сектора, уже в 2020 году уровень безналичных расчетов составит не менее 55%. "Безналичные платежи стали неотъемлемой частью повседневной жизни, украинцы постепенно привыкают платить платежной картой в магазинах, аптеках, кафе, на автозаправочных станциях", - цитирует НБУ директора Департамента платежных систем и инновационного развития Александра Яблунивского.

Важно также сократить долю теневой экономики, которая работает с налом, и подготовить украинцев, отмечает представитель одного из банков Дмитрий Лучко. "Несмотря на достаточно оптимистичную динамику увеличения доли безналичных расчетов в Украине, говорить об их доминирование в перспективе ближайших нескольких лет вряд ли возможно", – прогнозирует Лучко.

Карту можно будет получить без визита в банк. Уже сейчас по всему миру появляются банки без единого отделения, а один из украинских банков предлагает физлицам-предпринимателям оформить карту просто у себя дома и получить ее с помощью курьера. То есть если карты и нужны будут, для их оформлениях никуда ходить не придется.

Карточные расчеты - первый этап перехода к безналичным взаимоотношениям между физическими лицами. На этом этапе произошла "оцифровка" денежных купюр: вместо "пачки" бумажных денег человек получает более удобный материальный эквивалент. На следующем этапе материальный эквивалент денег заменят на безналичный инструмент - расчеты с одного счета на другой. И тогда уже банковские карты не понадобятся.