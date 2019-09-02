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2 сентября • обновлено в 12:59
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"Бумажек больше не будет": Гончарук решил жестко реформировать работу чиновников

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Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о планах правительства с 1 октября отказаться от бумажного товарооборота в работе государственного аппарата.

Об этом он заявил во время совещания с президентом Владимиром Зеленским и впоследствии сделал соответствующее поручение министру Кабмина Дмитрию Дубилету, сообщает "Интерфакс-Украина".

"C 1 октября мы должны полностью отказаться от бумажного документооборота. Мы планируем запретить использование и обмен между госорганами бумажками", - заявил он.

Премьер-министр Алексей Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук

unian.net

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Он отметил также, что это "сложная задача", которая потребует синхронизации и слаженной работы между большим количеством органов и ведомств.

"Однако она реалистична", - считает премьер.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Гончарук объявил масштабные планы на госпредприятия.

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Тема
План действий Кабмина
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины правительство
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