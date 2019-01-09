Будут последствия: США решились на сильнейший удар по союзникам "Газпрома"

США тайно разрабатывают санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
Как сказано в материале газеты Handelsblatt, источники в правительстве Германии заявили, что новую инициативу по введению ограничений разрабатывает Госдепартамент США.
Отмечается, что речь идет о двух компаниях: швейцарской Allseas и итальянской Saipem. Вторая уже закончила свою работу, и санкции против нее не окажут никакого влияния на ход строительства.
"Allseas, напротив, является основным подрядчиком при прокладке труб по морскому дну, поэтому ограничения против нее будут чреваты последствиями как для фирмы, так и для проекта в целом", - сказано в статье.
Основным сторонником введения новых санкций называется посол США в Германии Ричард Гренель. Он уже неоднократно предупреждал немецкие компании, участвующие в строительстве "Северного потока-2" (Wintershell и Uniper выступают инвесторами проекта), об опасности ограничений.
Правительство Германии относится к угрозам Вашингтона "с большой озабоченностью", отмечают авторы статьи. Министерство иностранных дел ведет постоянный диалог с администрацией президента США Дональда Трампа и настаивает, что трубопровод повысит энергетическую безопасность Европы. Согласно планам, "Северный поток-2" должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год – от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор этого не сделала.
25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства трубопровода.
Ранее Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства "Северного потока-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.
"Газпром" заявил, что проект "Северный поток-2" профинансировали уже на 6 млрд евро.
3 декабря министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что если его страна выйдет из строительства "Северного потока-2", это уменьшит ее возможности в оказании помощи Киеву.
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