Будут последствия: США решились на сильнейший удар по союзникам "Газпрома"

США тайно разрабатывают санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Как сказано в материале газеты Handelsblatt, источники в правительстве Германии заявили, что новую инициативу по введению ограничений разрабатывает Госдепартамент США.

Отмечается, что речь идет о двух компаниях: швейцарской Allseas и итальянской Saipem. Вторая уже закончила свою работу, и санкции против нее не окажут никакого влияния на ход строительства.

"Allseas, напротив, является основным подрядчиком при прокладке труб по морскому дну, поэтому ограничения против нее будут чреваты последствиями как для фирмы, так и для проекта в целом", - сказано в статье.

Основным сторонником введения новых санкций называется посол США в Германии Ричард Гренель. Он уже неоднократно предупреждал немецкие компании, участвующие в строительстве "Северного потока-2" (Wintershell и Uniper выступают инвесторами проекта), об опасности ограничений.

Правительство Германии относится к угрозам Вашингтона "с большой озабоченностью", отмечают авторы статьи. Министерство иностранных дел ведет постоянный диалог с администрацией президента США Дональда Трампа и настаивает, что трубопровод повысит энергетическую безопасность Европы. Согласно планам, "Северный поток-2" должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года.

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