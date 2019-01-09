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Будут последствия: США решились на сильнейший удар по союзникам "Газпрома"

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США тайно разрабатывают санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Как сказано в материале газеты Handelsblatt, источники в правительстве Германии заявили, что новую инициативу по введению ограничений разрабатывает Госдепартамент США.

Отмечается, что речь идет о двух компаниях: швейцарской Allseas и итальянской Saipem. Вторая уже закончила свою работу, и санкции против нее не окажут никакого влияния на ход строительства.

"Allseas, напротив, является основным подрядчиком при прокладке труб по морскому дну, поэтому ограничения против нее будут чреваты последствиями как для фирмы, так и для проекта в целом", - сказано в статье.

Основным сторонником введения новых санкций называется посол США в Германии Ричард Гренель. Он уже неоднократно предупреждал немецкие компании, участвующие в строительстве "Северного потока-2" (Wintershell и Uniper выступают инвесторами проекта), об опасности ограничений.

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Будут последствия: США решились на сильнейший удар по союзникам "Газпрома"

Правительство Германии относится к угрозам Вашингтона "с большой озабоченностью", отмечают авторы статьи. Министерство иностранных дел ведет постоянный диалог с администрацией президента США Дональда Трампа и настаивает, что трубопровод повысит энергетическую безопасность Европы. Согласно планам, "Северный поток-2" должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Северный поток-2
Место
США
Теги
Северный поток - 2ГазпромРоссияСШАНовости России
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Ну и ...почитав оригинал на немецком сайте, там всё в проекте возможного, может быть, если ... а тут, уже пишут про ПЕРЕМОГУ ... Лучше напишите, что там по поводу нового контракта на транзит с 01.01.20 года с Газпромом ...
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Мало того что по всему ЕС базы амеровские понатыканы, так еще и указывают у кого и что покупать... Это называется оккупация.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Чечеткин Иван, это называется ОХ...ЛИ!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну как же штатикам поперёк горла это СП-2! Они напрягались, Украину против России науськивали, чтоб ежели чего управлять транзитом, а германия решила посвоевольничать и все же продавить этот проект. Так держать, агент Трамп, разрушай единство коллективного Запада!
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