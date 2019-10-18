"Не знаем, что делать": табачный гигант остановил производство в Украине

Компания British American Tobacco (BAT) 11 октября в знак протеста остановила производственные процессы на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.

Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина". Представители компании отметили, что причиной остановки стал принятый Верховной Радой законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

"Как компания мы не можем производить продукцию, с которой не знаем что делать. Из-за этого мы остановили производство. Уже вторую неделю фабрика стоит", – сказал гендиректор "В.А.Т.- Прилуки" Артем Скрипка.

По данным СМИ, после того, как фабрика была закрыта, финансовый директор "В.А.Т.-Прилуки" обратился к и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Оксане Нечепорук. Он потребовал отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн грн, уплаченных за них.

Законопроект №1049, который приняли 4 октября во втором чтении, фактически перераспределяет финансовые потоки табачной индустрии. Также закон устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

Перед вторым чтением в нем появилась поправка нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, согласно которой компании-производители должны продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены. После принятия закона Совет предпринимателей при Кабинете министров обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой наложить на него вето, поскольку "он лишает предприятия права устанавливать цены на табачные изделия".

В сети также отметили, что закрытие фабрики означает для Украины потерю порядка 16 млрд налогов и 4 тысячи рабочих мест. Об этом в Facebook написал директор экономических программ Украинского института будущего (UIF) Анатолий Амелин.

"Поздравляю! Минус 16 млрд налогов в год (данные 2018). И вместе с этим минус 4 тыс рабочих мест. И рост контрабанды сигарет… Да, с бюджетом, суд по всему, не проблема, можем ещё занять пару млрд под 17% годовых. Вопрос только чем отдавать будем если экономики в стране и рабочих мест не будет?" – обратился он к пользователям соцсетей.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что компании "Филипп Моррис Украина", BAT, JTI и "Империал Тобакко" в Украине рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории страны из-за принятия Верховной Радой законодательной нормы о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

4 октября Верховная Рада приняла в целом законопроекты о введении единого счета для уплаты налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

После принятия этих законопроектов представители ассоциации "Укртютюн" заявили, что отдельные нормы принятого Верховной Радой законопроекта о введении единого счета для уплаты налогов и сборов могут привести к росту средней цены на сигареты на 18%.

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