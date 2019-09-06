Борьба с отмыванием денег: в Евросоюзе дали Украине совет

В Совете Европы заявили, что считают недостаточным прогресс Украины в противодействии отмыванию денег и посоветовали ускорить реформы.

Об этом говорится в отчете MONEYVAL — органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. По их мнению, Украина достигла ограниченного прогресса со времени предыдущего отчета в декабре 2017 года.

"MONEYVAL призывает Украину ускорить усилия в преодолении существующих недостатков в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, в частности, в части проведения законодательных реформ", – отметили в СЕ.

Флаг ЕС и Украины РБК

В Совете Европы решили, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег подтвердил, что Украина является надежной и не требует проведения специальных контрольных мероприятий.

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