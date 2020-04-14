Главная Новости
14 апреля • обновлено в 16:58
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Украинцы обеднели за месяц: появились данные опроса

943
Читать материал на украинском

Больше половины украинцев обеднели за последние полгода: согласно проведенному опросу – 61% респондентов стали беднее за последний месяц.

Соответствующее исследование было проведено Социологической группой "Рейтинг" с 10 по 12 апреля.

Так, 51% респондентов почувствовали ухудшение экономического положения своей семьи за последнее полугодие, у 42% оно осталось неизменным и 6% заявили об улучшении.

Украинцы обеднели за месяц: появились данные опроса

Если говорить об изменениях в финансовой ситуации в близкой перспективе, то 61% опрошенных почувствовали ухудшение в течение последнего месяца, 35% не ощущают изменений и лишь 3% сообщили об улучшении.

Социологи отметили, что более пессимистичными в своих оценках были люди старшего возраста и бедные граждане.

На вопрос об экономических перспективах государства в ближайшее полугодие, 68% ответили, что ситуация ухудшится, 13% не прогнозируют никаких изменений, 9% видят улучшение ситуации.

Всего методом телефонного интервью было опрошено 2 тыс. респондентов.

Украинцы обеднели за месяц: появились данные опроса

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин до 24 апреля и ввели ЧС по всей стране. Позже в Кабмине сообщили, что часть карантинных мер может действовать в Украине до сентября.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина
Теги
опрос бедность
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
ну зачем же так?) шмаркли не зря летали за счет жены в Оман...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

  • Медик сообщил, что БЦЖ защитит от коронавируса при одном условии.

  • В ВОЗ заявили, что коронавирус в 10 раз смертоноснее гриппа.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги