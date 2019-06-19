ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Новости экономики

BMW отзовет свыше полумиллиона автомобилей по всему миру из-за серьезной угрозы

1.1тЧитать материал на украинском

Немецкая компания BMW отзовет около 560 тысяч автомобилей 5 и 6 серий по всему миру.

В частности, почти 274 тысяч машин будут отозваны в Германии, сообщает Die Welt со ссылкой на представителя концерна.

Причина соответствующего решения – возможная коррозия винтового соединения с электрическим кабелем, что может привести к возгоранию.

Новости
Subaru отзовет почти 20 тысяч автомобилей

При этом в BMW отметили, что отзыв является мерой пресечения, и только в редких случаях существовала реальная угроза пожара.

В результате под отзыв попали автомобили, выпущенные в период с февраля 2002 года по июль 2010 года с кодами моделей E60, E61, E63 и E64.

BMW отзовет около 560 тысяч автомобилей

BMW отзовет около 560 тысяч автомобилей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что немецкий автопроизводитель Volkswagen отзывает почти 700 тысяч машин по всему миру из-за технической неисправности.

Это касается моделей Tiguan и Touran со световой панелью на крыше. Они вышли на рынок до 5 июля 2018 года.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Автоновости Украины
Место
Германия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Ваня
Иванов Ваня
Бракоделы, блин. То ли дело ВАЗ, ЗАЗ, БелАЗ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Иванов Ваня, да, совковые машины выталкивались (и сейчас так же) за ворота завода, а дальше - проблемы покупателя, хоть колеса отвалились, хоть двигатель полон стружки, хоть выхлопная труба выходит внутрь салона.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel