BMW отзовет свыше полумиллиона автомобилей по всему миру из-за серьезной угрозы

Немецкая компания BMW отзовет около 560 тысяч автомобилей 5 и 6 серий по всему миру.

В частности, почти 274 тысяч машин будут отозваны в Германии, сообщает Die Welt со ссылкой на представителя концерна.

Причина соответствующего решения – возможная коррозия винтового соединения с электрическим кабелем, что может привести к возгоранию.

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При этом в BMW отметили, что отзыв является мерой пресечения, и только в редких случаях существовала реальная угроза пожара.

В результате под отзыв попали автомобили, выпущенные в период с февраля 2002 года по июль 2010 года с кодами моделей E60, E61, E63 и E64.

BMW отзовет около 560 тысяч автомобилей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что немецкий автопроизводитель Volkswagen отзывает почти 700 тысяч машин по всему миру из-за технической неисправности.

Это касается моделей Tiguan и Touran со световой панелью на крыше. Они вышли на рынок до 5 июля 2018 года.

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