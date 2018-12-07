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Блокада Азовского моря: в Украине назвали цену

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Суточный простой каждого пятого судна, которое задерживается Россией в акватории Азовского моря, оценивается от 10 до 50 тысяч долларов.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на встрече с министром транспорта Франции Элизабет Борн, отметив, что они принадлежат европейским судовладельцам, передает пресс-служба министерства.

"Каждое пятое судно, которое останавливается русскими и ожидает несколько суток, - под европейским флагом. Суточный простой судна стоит от 10 до 50 тыс. долларов. В результате европейские налогоплательщики должны платить дополнительно за то, что Россия решила игнорировать нормы международного права", – отметил министр.

Блокада Азовского моря: в Украине назвали цену
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Омелян поблагодарил Францию за поддержку Украины из-за агрессии и провокаций РФ в Азовском море, пояснив, что эта проблема касается всей Европы.

"Это сложная ситуация не только для Украины или Азовского региона, но и для всей Европы. Россия не остановится на Азовском море, Россия не остановится на Украине. Если им сойдет с рук ситуация в Керченском проливе, то в следующем году они будут делать то же самое в Черном и в Балтийском морях. Поэтому очень важно, чтобы наши европейские и американские союзники говорили одним голосом", – добавил он.

Блокада Азовского моря: в Украине назвали цену

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

Блокада Азовского моря: в Украине назвали цену

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Позже министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда украинские корабли смогут вернуться в Керченский пролив.

3 декабря Омелян сообщил, что движение частично восстановилось. Однако позже руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко пояснил, что блокада украинских портов продолжается в "ручном режиме", а некоторые судна ожидают разрешения на проход с ноября.

В свою очередь, 7 декабря стало известно, что в Керченском проливе застряли 140 судов.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
Теги
Министерство инфраструктурыКерченский пролив
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Как бы мы об этом узнали, если бы нацист Омелян это не придумал)))
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Dervish Cronax
Dervish Cronax
И опять робкие мольбы чтобы забугорные паны заступились, хотя они уже однозначно намекнули, что вмешиваться не собираются. "Всю жизнь с протянутой рукой"(с).
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