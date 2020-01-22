Битва за "грантоедов": Лещенко жестко раскритиковал Тимошенко за "новых врагов"

Член набсовета "Укрзалізниці" и экс-нардеп Сергей Лещенко раскритиковал лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко за ее "новых врагов" – грантоедов. Мол, она больше не вспоминает "грешки" прошлой власти, не борется с олигархами, а вместо этого выступает против легализации азартных игр и марихуаны.

OBOZREVATEL рассказывает о скандальном выступлении Тимошенко на эфире "Свободы Слова" и приводит ответ Сергея Лещенко, который он опубликовал на своей странице в соцсети. (полное видео выступления и ответ экс-нардепа – в конце публикации).

Моральность и азартные игры

Юлия Тимошенко практически полностью изменила свой образ. От борца с коррупцией и олигархами в блюстительницы морали. Например, она выступила против легализации азартных игр.

“Давайте еще поставим огромный крест на остатках нашей духовности и морали … 4 миллиарда гривен в бюджет получим. Они не говорят, что для того, чтобы 4 миллиарда гривен из игорного бизнеса получить в бюджет, надо чтобы 40 миллиардов гривен украинцы проиграли", – сказала Тимошенко в эфире телеканала.

На что Сергей Лещенко напомнил: именно Тимошенко еще 11 лет назад, будучи премьером, запретила азартные игры. И якобы сделала это в угоду РФ. "Запрет на игорный бизнес был вынесен Тимошенко в бытность премьер-министром 11 лет назад, чтобы перекрыть поток денег туристов из России, которые были готовы приезжать в Украину и опустошать здесь свои карманы. Подыграла Путину и дала старт черному рынку игорной индустрии", – парировал Лещенко.

К слову, источники OBOZREVATEL также говорят, что игорный бизнес в Украине был запрещен с подачи России, которая до этого приняла аналогичное решение.

Против "грантоедов"

Юлия Владимировна также, как отмечает экс-нардеп, нашла себе новых врагов – грантоедов. Мол, именно они, уверена политик, управляют страной.

“Первое, что они сделали – они расставили свои кадры. Более половины украинского правительства, включая премьер-министра, кроме того, часть руководителей комитетов, часть силовиков, Национальный банк – это люди, которые работали за гранты, в том числе на глобальные финансовые структуры. Они заняли официальные должности. То есть люди, которые много лет получали гранты, за лоббирование интересов крупных глобальных финансовых структур, первое, что сделали, стали на должности”, – заявила Тимошенко.

На что Лещенко напомнил: еще совсем недавно Тимошенко боролась совсем с другими врагами: Януковичем, коррупционерами, Медведчуком. Сейчас же у нее больше нет врагов-олигархов, отмечает Лещенко.

Против однополых браков и за духовные скрепы

В своем выступлении Юлия Владимировна предложила внести в Конституцию понятие "традиционной семьи". Мол, чтобы защитить брак.

"Я к однополым бракам отношусь примерно так: надо закрепить в Конституции традиционную семью, где мужчина и женщина должны создавать семью и жить. Если у людей есть другое видение на это, то это их личное дело. Но делать это частью Конституции и наоборот это подталкивать... Я считаю, что это просто какая-то странная история", – говорит политик.

Лешенеко же напоминает: покамест Тимошенко борется против легализации однополых браков, азартных игр и выступает за духовность, члены ее семьи уже давно выбрали жизнь в тех странах, где все это уже давно разрешено.

"Хочу напомнить только, что члены семьи и ближайшего окружения Юлии Тимошенко для проживания и покупки недвижимости выбрали как раз страны, где все это давно легализировано и приносит доход не рэкетирам в погонах, а в бюджет. Номинальный супруг Тимошенко проживает в Чехии, бывший бизнес-партнер Лазаренко – в Калифорнии, а дочь сперва длительное время жила в Британии, а потом обзавелась недвижимостью во Флориде", – пишет Лещенко.

Против гигантских зарплат

Тимошенко также заявила, что членам наблюдательного совета Укроборонпрома платят 300-400 тыс. грн и публично поинтересовалась зарплатой заместителя гендиректора предприятия Мустафы Найема. Он также ответил на ее обвинением ответным.

Мол, в 2009 году один из заводов "Укроборонпрома" подписал контракт с Ираком на поставку 420 БТР и 6 самолетов АН32 на общую сумму в полмиллиарда долларов. Но контракт был сорван, и по этому факту было возбуждено уголовное производство. В ходе следствия было установлено, что с 2013 по 2014 годы некая компания "Runestone Partners", зарегистрированная на американского пенсионера, получила от "Укрспецэкспорта" 750 тысяч долларов за агентские и брокерские услуги, которые на самом деле не выполняла.

"По странной случайности 25% одной из фирм-партнеров этой компании владел…глава Николаевской ячейки партии "Батькивщина". И именно эта же компания оплатила 1,3 миллионов долларов США за услуги американских лоббистов для лидера Юлии Тимошенко", – отметил Найем.

Отметим, заработная плата Найема якобы составляет 310 тыс. грн (официально эту информацию экс-нардеп OBOZREVATEL не прокомментировал), Лещенко якобы будет получать 588 тыс грн Однако он также эту информацию не подтверждает.

Напомним, Юлия Тимошенко фактически проиграла президентские выборы, не попав даже во второй тур. При этом еще за несколько месяцев до активной кампании социологи прогнозировали ей первое место. Последнее время политик кардинально изменила свою риторику.

При президенте Петра Порошенко Найем и Лещенко были чуть ли не главными его критиками. При этом при власти Зеленского экс-журналисты куда скромнее в своих высказываниях. Возможно, в том числе и благодаря огромным зарплатам.

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