Биткоин упал и потянул вниз криптовалютный рынок

Среднерыночная стоимость биткоина в понедельник, 4 ноября, упала на 0,5%, до отметки 9 222 доллара.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 0,1-1,2%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum опустился на 0,1%, до 183,9 доллара; Ripple – на 0,1%, до 0,29 доллара; Bitcoin Саsh – на 1,2%, до 289,1; EOS – на 0,3%, до 3,3 доллара.

Стоимость биткоина снизилась CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина упала до 166,5 млрд долларов, Ethereum – до 19,8 млрд долларов, Ripple – до 12,6 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 5,1 млрд долларов, а EOS – до 3,1 млрд долларов.

Капитализация самой популярной криптовалюты упала до 166,5 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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