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11 января • обновлено в 14:17
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Биткоин стремительно подорожал и преодолел новую отметку

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Среднерыночная стоимость биткоина в субботу, 11 января, выросла на 3,4%, до отметки в 8 080 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 3,4-10,5%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 4,3%, до 143,5 доллара; Ripple – на 3,4%, до 0,2 доллара; Bitcoin Саsh – на 10,5%, до 265,3 доллара; Litecoin – на 7,8%, до 48,5 доллара.

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Стоимость биткоина выросла

Стоимость биткоина выросла

CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 146,6 млрд долларов, Ethereum – до 15,6 млрд долларов, Ripple – до 9,1 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 4,8 млрд долларов, а Litecoin – до 3,1 млрд долларов.

Капитализация криптовалюты выросла до 146,6 млрд долларов

Капитализация криптовалюты выросла до 146,6 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

  • При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.

  • В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Теги
биткоин криптовалюта
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