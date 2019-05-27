Биткоин стремительно подорожал и потянул вверх рынок криптовалют

Среднерыночная стоимость биткоина в понедельник, 27 мая, выросла на 9,1%, до отметки в 8711 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 6,9-11,9%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 7,1%, до 267,1 доллара; Ripple – на 6,9%, до 0,4 доллара; Bitcoin Саsh – на 8,2%, до 432,9 доллара; Litecoin – на 11,8%, до 113,4 доллара.

В итоге капитализация биткоина выросла до 154,4 млрд долларов, Ethereum – до 28,3 млрд долларов, Ripple – до 17,2 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 7,1 млрд долларов, а Litecoin – до 6,3 млрд долларов.

Стоимость биткоина выросла CoinMarketCap

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 2000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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