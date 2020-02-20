Биткоин рухнул ниже $10 тысяч и потянул на дно рынок криптовалют

Среднерыночная стоимость биткоина в четверг, 20 февраля, упала на 5,1% до отметки 9 619 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 7,5-9,6%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum опустился на 8,1%, до 257,3 доллара; Ripple – на 7,9%, до 0,27 доллара; Bitcoin Саsh – на 9,6%, до 367,1; Litecoin – на 9,2%, до 70,1 доллара.

Стоимость биткоина снизилась CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина упала до 175,3 млрд долларов, Ethereum – до 28,3 млрд долларов, Ripple – до 11,5 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 6,8 млрд долларов, а Litecoin – до 4,4 млрд долларов.

Капитализация самой популярной криптовалюты упала до 131,1 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать.

При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!