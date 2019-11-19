Bitcoin за последние пять месяцев подешевел на 38% и 19 ноября, торгуется на уровне $8540.

Стоимость актива начала снижаться после того, как в конце июня она установила годовой максимум в $13 800, заявил аналитик NewsBTC Аяш Джиндал.

При этом, по его словам, курс самой популярной криптовалюты продолжит падать.

"На данный момент курс Bitcoin находится ниже важного уровня сопротивления в $8700, поэтому пока существуют риски дальнейшего снижения. Падение должно замедлиться на отметке в $8200 – там проходит линия поддержки", – заявил эксперт.

Джиндал считает, что началу новой волны роста стоимости главной цифровой монеты помешает множество зон сопротивления, которые находятся вблизи $8600.

"Актив сможет начать восстанавливаться только в том случае, если он закрепится выше отметки в $8660, предупредил аналитик. В противном случае цена начнет двигаться в сторону $8420, после чего снижение замедлится на отметках в $8375 и $8200", – резюмировал аналитик.

Bitcoin за последние пять месяцев подешевел на 38%

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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