Биржа пошла в отказ: биткоину предрекли новый обвал

Чикагская биржа опционов (CBOE) отозвала заявку на запуск Bitcoin-ETF, который должен был спровоцировать резкое увеличение стоимости цифровых монет и спасти рынок от краха.

Ожидалось, что Bitcoin-ETF станет принципиально новым финансовым инструментом и привлечет крупных инвесторов, сообщает L!FE.

В частности, Bitcoin-ETF должен был стать биржевым фондом, использующий биткоин в качестве базового актива. То есть закупать криптовалюту и продавать инвесторам свои акции.

Новости Биткоин упал и потянул за собой криптовалютный рынок

Таким образом, владельцы акций могли зарабатывать на изменении курса монеты. При этом они бы не работали напрямую с криптовалютой, а значит, их активы были защищены. Это решило бы одну из главных проблем рынка – исчезновение монет после хакерских взломов.

По мнению аналитика Александра Агеева, данная новость может вызвать панику у непрофессиональных инвесторов. В результате биткоин начнет дешеветь и потянет за собой весь рынок. Однако, аналитик считает, что даже при худшем сценарии курс не упадет ниже 2800 долларов.

В то же время эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова отметила, что причины отзыва заявки не названы. Это значит, что развитие криптовалютного рынка непредсказуемо. По ее словам, если заявку отозвали из-за того, что компании разочаровались в отрасли, то биткоин может упасть до 3150 долларов.

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 2000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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