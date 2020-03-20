Банк Англии снизил процентную ставку до самого низкого уровня в истории

Банк Англии на экстренном заседании в четверг, 19 марта принял решение о снижении ключевой процентной ставки в стране до 0,1% годовых - самого низкого уровня в истории из-за влияния эпидемии коронавируса на экономику.

Об этом говорится в заявлении банка.

Помимо снижения ставки, Банк Англии решил ввести новую программу поддержки экономики на 200 млрд фунтов стерлингов.

Банк Англии Новый мир

"Комитет денежно-кредитной политики Банка единогласно проголосовал за снижение ставки до 0,1%. Также Комитет единогласно проголосовал за введение программы поддержки экономики на 200 млрд фунтов в дополнение к действующей программе на 645 млрд фунтов", - говорится в сообщении.

Следующее заседание Комитета денежно-кредитной политики Банка Англии запланировано на 25 марта.

Отметим, что учетная ставка влияет на стоимость кредитов, предоставляемых центробанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Как сообщал OBOZREVATEL, банк Англии в среду, 11 марта, снизил базовую процентную ставку в три раза с 0,75% до 0,25% годовых, а также обнародовал пакет дополнительных мер для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса.

В свою очередь глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что экономический шок от эпидемии коронавируса в Европе будет сопоставим с кризисом 2008 года, если страны ЕС срочно не начнут противодействовать болезни и ее последствиям.

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