УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт

Авто на еврономерах: в Украине назвали сроки решения проблемы

1.2тЧитать новость на украинском

Председатель "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич заявил, что его общественная организация может добиться решения проблемы автомобилей с европейской регистрацией уже до конца 2018 года.

"У нас есть очень уникальный шанс – добиться результата именно до конца этого года – начала следующего", – сообщил Ярошевич в интервью "Факты. ICTV".

В частности, глава "АвтоЕвроСила" акцентировал внимание на грядущие в Украине выборы.

Новости
В Украине нашли альтернативу авто на еврономерах

"Президентские или парламентские – это политическая игра, и именно под выборы мы можем протолкнуть и заставить народных депутатов и президента сделать такой закон. Это будет очень трудно, но стоит его довести и сделать его максимально комфортным", – резюмировал Ярошевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ужесточили правила ввоза автомобилей с литовской регистрацией – теперь на таможне нужно будет предоставить разрешение на трудоустройство в Литве и трудовой договор.

Читайте все новости по теме "Авто на еврономерах" на Обозревателе.

Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги