Аренда квартиры в Киеве: украинцам рассказали, как сэкономить

Стоимость аренды квартиры в Киеве стартует от 6 тыс. грн в месяц без учета оплаты коммуналки.

Как сэкономить на аренде жилья, рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов.

По словам Романова, в столице за 6 тыс. грн можно снять хрущевку или гостинку на окраине – чистую, но в "советском" состоянии.

"Там будет набор – стиральная машина, холодильник, микроволновка, но не более того. Будет советский паркет, советский диван – все советское, как при путешествии во времени", – пояснил он.

Эксперт порекомендовал искать квартиры в домах, которые оборудованы счетчиками тепла, света и воды, что позволит значительно экономить на коммунальных услугах.

Романов объяснил, как добиться значительного снижения цены от владельца жилья: "Надо дать максимальный первый платеж – за 3-4 месяца, за полгода, но попросить скидку 15-20%. Сказать – я вам в долларах заплачу. Скидку можно получить".

В качестве способа экономии эксперт по недвижимости также посоветовал сообща двумя-тремя семьями снимать трех-четырехкомнатную квартиру.

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по недвижимости Владимир Романов рассказал, как при аренде жилья не попасть на крючок мошенников.

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