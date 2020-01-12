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12 января • обновлено в 20:24
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Аренда квартиры в Киеве: украинцам рассказали, как сэкономить

1.3т
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Стоимость аренды квартиры в Киеве стартует от 6 тыс. грн в месяц без учета оплаты коммуналки.

Как сэкономить на аренде жилья, рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов.

По словам Романова, в столице за 6 тыс. грн можно снять хрущевку или гостинку на окраине – чистую, но в "советском" состоянии.

"Там будет набор – стиральная машина, холодильник, микроволновка, но не более того. Будет советский паркет, советский диван – все советское, как при путешествии во времени", – пояснил он.

Эксперт порекомендовал искать квартиры в домах, которые оборудованы счетчиками тепла, света и воды, что позволит значительно экономить на коммунальных услугах.

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Романов объяснил, как добиться значительного снижения цены от владельца жилья: "Надо дать максимальный первый платеж – за 3-4 месяца, за полгода, но попросить скидку 15-20%. Сказать – я вам в долларах заплачу. Скидку можно получить".

В качестве способа экономии эксперт по недвижимости также посоветовал сообща двумя-тремя семьями снимать трех-четырехкомнатную квартиру.

Аренда квартиры в Киеве: как сэкономить

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по недвижимости Владимир Романов рассказал, как при аренде жилья не попасть на крючок мошенников.

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Темы
Аренда жилья Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
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Владимир Романов
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Украина Киев
Теги
недвижимость Рынок недвижимости квартира жилье
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Илловайск Дебальцевский
Илловайск Дебальцевский
Гениальный совет эксперта: просите скидку... какой Обсос, такие и иксперды...
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