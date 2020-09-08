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В Украине вырос курс доллара, а евро ушел вниз

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Mакроэкономика
1,4 т.
Курс валют в Украине

Курс валют в Украине 8 сентября.

Официальный курс доллара во вторник, 8 сентября, вырос на 2 копейки и установился на уровне 27,75 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – до 32,80 грн (-5 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 8 сентября

  • 1 доллар США – 27,75 грн

  • 1 евро – 32,80 грн.

Официальный курс валют.

Официальный курс валют. НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,59 грн/$ (+4 коп.)

  • Продажа – 27,86 грн/$ (+3 коп.)

Курс доллара в банках.

Курс доллара в банках. kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,41 грн/€ (+3 коп.)

  • Продажа – 32,94 грн/€ (+2 коп.)

Курс евро в банках.

Курс евро в банках. kurs.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,66 грн/$

  • Продажа – 27,75 грн/$

Курс доллара в обменниках.

Курс доллара в обменниках. kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,71 грн/€

  • Продажа – 32,81 грн/€

Курс евро в обменниках.

Курс евро в обменниках. kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,68 грн/$

  • Продажа – 27,73 грн/$

Курс доллара на черном рынке.

Курс доллара на черном рынке. Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,63 грн/€

  • Продажа – 32,70 грн/€

Курс евро на черном рынке.

Курс евро на черном рынке. Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, нацбанк Украины на понедельник, 7 сентября, установил официальный курс доллара на уровне 27,73 грн (+4 коп.). Также пошла вверх стоимость евро – 32,85 грн (+12 коп.).

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