В Украине вырос курс доллара, а евро ушел вниз

Курс валют в Украине 8 сентября.
Официальный курс доллара во вторник, 8 сентября, вырос на 2 копейки и установился на уровне 27,75 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – до 32,80 грн (-5 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
1 доллар США – 27,75 грн
1 евро – 32,80 грн.
Официальный курс валют. НБУ
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Доллар:
Покупка – 27,59 грн/$ (+4 коп.)
Продажа – 27,86 грн/$ (+3 коп.)
Курс доллара в банках. kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 32,41 грн/€ (+3 коп.)
Продажа – 32,94 грн/€ (+2 коп.)
Курс евро в банках. kurs.com.ua
Доллар:
Покупка – 27,66 грн/$
Продажа – 27,75 грн/$
Курс доллара в обменниках. kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 32,71 грн/€
Продажа – 32,81 грн/€
Курс евро в обменниках. kurs.com.ua
Доллар:
Покупка – 27,68 грн/$
Продажа – 27,73 грн/$
Курс доллара на черном рынке. Минфин
Евро:
Покупка – 32,63 грн/€
Продажа – 32,70 грн/€
Курс евро на черном рынке. Минфин
Как сообщал OBOZREVATEL, нацбанк Украины на понедельник, 7 сентября, установил официальный курс доллара на уровне 27,73 грн (+4 коп.). Также пошла вверх стоимость евро – 32,85 грн (+12 коп.).
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