В Украине увеличат зарплаты чиновникам: новшество Кабмина

В Украине увеличат зарплаты чиновников, повысив размер окладов и сократив премиальную часть. В результате 70% зарплат составит "голый" оклад, а премии будут выплачивать ежеквартально и ежегодно.
Об этом на заседании Кабмина 27 мая заявил и.о. главы Нацагенства по вопросам госслужбы Владимир Куприй. "Задача – упростить структуру зарплаты. 70% должен быть оклад, а 30% – премии, которые будут привязаны к результатам работы. Сейчас есть 13 элементов, 6 из которых переменные и зависят от руководства", – рассказал Куприй.
Насколько такой подход позволит увеличить зарплаты, в Кабмине пока еще не подсчитали. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль добавил: вместе с тем нужно сократить и количество чиновников. В отдельный период на госслужбе остаются открытыми 29 тыс. вакансий. Желающих работать нет, но ведомства должны беречь бюджет в фонде оплаты труда.
"Вначале нужно поднимать продуктивность, а потом уже и зарплаты до уровня рыночных", – заявил Шмыгаль.
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