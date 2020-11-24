В Украине только благодаря кассовым аппаратам в аптеках поступления в бюджет выросли в разы

В Украине благодаря введению РРО (регистраторов расчетных операций) в аптеках налоговые поступления в виде НДС увеличились в 2,5 раза.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из анализа результатов внедрения обязательных РРО в аптеках с 1 января 2019-го. Так, закон, который обязал аптеки учитывать все реализуемую продукцию и передавать эти данные в налоговые через кассовые аппараты, вступил в силу с 1 января 2019-го. В результате, если за первое полугодие 2018-го, когда аптеки могли работать без кассовых аппаратов, в бюджет от них поступило 31,1 млрд грн НДС, то во втором полугодие 2020-го уже 80,8 млрд грн.

При этом количество РРО в аптеках увеличилось почти на 15%. Отметим, со следующего года в Украине также могут обязать устанавливать кассовые аппараты или специальные программы на телефоны для учета оборота всех физлиц-предпринимателей, кроме самозанятых (работает всего один человек).

Такой шаг, как и в случае с введениям РРО в аптеках, может привести к резкому росту налоговых поступлений в бюджет. Сама налоговая нагрузка не изменится, однако кассовые аппараты позволят увидеть настоящий оборот предприятий. В таком случае они не смогут скрывать свою выручку и при необходимости должны будут изменить группу единого налога или вообще перейти на общую налоговую систему.

Физлица-предприниматели, которые не хотят показывать свои обороты, выступают против такого новшества. Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, какие нововведения сейчас разрабатывают в Украине и к чему могут привести популистские решения "слуг народа".