В Украине подорожали доллар и евро: сколько стоят в банках и обменниках

Официальный курс доллара в четверг, 17 сентября, вырос на 6 копеек и установился на уровне 28,11 грн. Также выросла стоимость евро – до 33,38 грн (+4 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 17 сентября

1 доллар США – 28,11 грн;

1 евро – 33,38 грн.

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,94 грн/$ (-3 коп.);

Продажа – 28,22 грн/$ (-1 коп.).

Евро:

Покупка – 32,78 грн/€ (-12 коп.);

Продажа – 33,38 грн/€ (-8 коп.).

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,01 грн/$;

Продажа – 28,09 грн/$.

Евро:

Покупка – 32,94 грн/€;

Продажа – 33,05 грн/€.

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,02 грн/$;

Продажа – 28,07 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,03 грн/€;

Продажа – 33,16 грн/€.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в среду, 16 сентября, вырос на 5 копеек и установился на уровне 28,05 грн. А вот стоимость евро поднялась до 33,34 грн (+9 коп.).