В Украине подорожали доллар и евро: сколько стоят в банках и обменниках

Официальный курс доллара в четверг, 17 сентября, вырос на 6 копеек и установился на уровне 28,11 грн. Также выросла стоимость евро – до 33,38 грн (+4 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 17 сентября
1 доллар США – 28,11 грн;
1 евро – 33,38 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,94 грн/$ (-3 коп.);
Продажа – 28,22 грн/$ (-1 коп.).
Евро:
Покупка – 32,78 грн/€ (-12 коп.);
Продажа – 33,38 грн/€ (-8 коп.).
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 28,01 грн/$;
Продажа – 28,09 грн/$.
Евро:
Покупка – 32,94 грн/€;
Продажа – 33,05 грн/€.
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 28,02 грн/$;
Продажа – 28,07 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,03 грн/€;
Продажа – 33,16 грн/€.
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в среду, 16 сентября, вырос на 5 копеек и установился на уровне 28,05 грн. А вот стоимость евро поднялась до 33,34 грн (+9 коп.).