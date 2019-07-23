В Украине откажутся от бумажных денег: чего ждать

В Украине ровно через год в каждой маршрутке, во всех ларьках и магазинах должны установить терминалы. Национальный банк и Кабмин взяли курс на экономику без бумажных денег (cashless economy). Покамест планы, по сравнению со странами ЕС, кажутся более чем скромными – сократить объем наличных до 9,5% ВВП к 2020-му.

Однако в будущем, отмечают эксперты, Украина, как и большинство развитых стран мира, полностью откажется от "бумажек". Уже через несколько поколений банкноты вместо кошельков будут храниться в коллекциях нумизматов, окончательно уступив электронным платежам.

OBOZREVATEL выяснил, как и зачем в Украине избавляются от бумажных денег.

Главное:

в Украине планируют до 2020-го обеспечить терминалами всех, клиенты получат выбор: платить наличными или картой;

Национальный банк разработал стратегию безналичной экономики и постепенно движется к цели;

развитые страны ЕС полностью отказываются от бумажных денег, такое будущее ждет и Украину.

Что и когда изменят

Задача Украины – увеличить уровень расчетов по безналу как минимум в два раза. Во всяком случае такие планы озвучивает Нацбанк. "Распространение безналичных счетов предоставит значительные преимущества государству, коммерческим банкам, бизнесу и каждому гражданину", – говорится в презентации регулятора.

Наличные деньги зачастую работают вне финансовой системы. Это инструмент для коррупции, теневой экономики. Взятки, зарплаты неоформленным сотрудникам – все платится налом. Покамест ситуация остается плачевной. Если в развитых странах по безналу проходит 99% средств, то в Украине пока что такие показатели остаются в далеких планах.

В прошлом году, согласно данным НБУ, 58% всех доходов население получило в безналичной форме. Но при этом только 18% дохода потратили с помощью карт. То есть львиная доля украинцев, например, получив зарплату, отправляются к банкомату, снимают деньги и тратят их.

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В 2020-м объем налички в экономике должен составлять 9,5%, говорится в презентации регулятора. При этом в 2015-м было 14,3%. С этой задачей справиться будет сложно, однако все возможности для этого есть.

"Есть три простых рецепта: развивать платежную инфраструктуру, популяризировать безналичные платежи и ограничивать оплату наличными", – поясняет финансовый аналитик Егор Комов. С одной стороны, сами банки заинтересованы в том, чтобы все больше украинцев вместо наличных денег пользовались их картами. Для этого создают приложения и сервисы для оплаты коммунальных услуг, внедряют технологии бесконтактных платежей, предлагают заманчивые условия по частичному возврату потраченных на покупки картой денег.

"Банки пользуются системой поощрений. Не снимают комиссию, если пользоваться кредитными средствами для покупок картой, начисляют проценты на остаток средств на карте. Делают все, чтобы вы не бежали в банкомат каждый раз, как получаете зарплату", – поясняет Комов.

pixabay.com

С другой стороны, свою лепту внес и Кабинет министров. Так, Министерство экономического развития и торговли разработало проект постановления, который обязывает украинский бизнес внедрять электронные способы оплаты. В первую очередь это касается тех, кто оказывает услуги или продает товары дистанционно (интернет-магазины, сервисные службы и т.д.)

Все они обязаны предоставить клиенту возможность оплатить свои услуги онлайн. К лету 2019-го магазины, которые продают бытовую технику с гарантией, обязаны установить терминалы.

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К январю 2020-го терминалы должны установить те, кто зарабатывает на продаже автомобильного транспорта, а к лету следующего года, то есть уже через год, это новшество коснется всех субъектов предпринимательской деятельности.

Чтобы сократить количество денег в обороте, Нацбанк также разработал купюры и монеты новым, более крупным номиналом. К примеру, вскоре появятся 10-гривневые "копейки". Чем меньше бумажных денег, тем меньше затрат. У бизнеса пропадет необходимость перевозить деньги, обеспечивать сохранность кассы, государство же может рассчитывать на детенизацию. Кроме того, Национальному банку придется тратить меньше средств на обслуживание старых и производство новых монет и бумажных банкнот.

А как у них

Несмотря на значительный прорыв, Украина все еще отстает в вопросе соотношения наличных и безналичных расчетов. Среди немногих стран, которые нам уступили, например, Беларусь. Пока у нас внедряют сеть терминалов и разрабатывают требования к бизнесу, в Норвегии, к примеру, бизнес полностью отказывается от налички.

"Бумажные" кроны здесь не принимают ни в кафе, ни в отелях, ни даже в общественных туалетах. А чтобы не отказываться от чаевых, которые чаще всего в счет не включают, клиентам предлагают самим ввести на терминале сумму к оплате. Если с карты снимется больше денег, разницу сможет оставить себе бармен или официант.

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Банкоматы здесь встречаются крайне редко, в основном рядом с вокзалами. И комиссия за снятия средств или конвертацию достаточно высокая.

В 2014-м, когда в Украине делали только первые шаги на пути к безналу, уровень налички в Норвегии уже составлял 1,9%. В Швеции – чуть больше 2%. У нас же этот показатель был на уровне 18%.

В Национальном банке поясняют: цифра зависит от многих факторов, в том числе уровня теневой экономики (которая в основном "питается" бумажными деньгами), развития инфраструктуры, культуры и грамотности населения.

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