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В Украине одновременно подорожали доллар и евро

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Mакроэкономика
2,0 т.
Курс валют в Украине 21 сентября

Официальный курс доллара в понедельник, 21 сентября, вырос на 5 копеек и установился на уровне 28,17 грн. А стоимость евро выросла на 17 копеек – до 33,34 грн.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 21 сентября

  • 1 доллар США – 28,17 грн

  • 1 евро – 33,34 грн.

Официальный курс валют.

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 28,01 грн/$ (0 коп.)

  • Продажа – 28,29 грн/$ (+1 коп.)

Курс доллара в банках.

Евро:

  • Покупка – 32,94 грн/€ (+2 коп.)

  • Продажа – 33,50 грн/€ (+3 коп.)

Курс евро в банках.

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 28,12 грн/$

  • Продажа – 28,21 грн/$

Курс доллара в обменниках.

Евро:

  • Покупка – 33,36 грн/€

  • Продажа – 33,46 грн/€

Курс евро в обменниках.

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 28,14 грн/$

  • Продажа – 28,18 грн/$

Курс доллара на черном рынке.

Евро:

  • Покупка – 33,15 грн/€

  • Продажа – 33,23 грн/€

Курс евро на черном рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, национальный банк Украины в пятницу, 18 сентября, оставил курс доллара на прежнем уровне – 28,11 грн. А вот стоимость евро снизилась на 21 копейку – до 33,17 грн.

УкраинаКурс валютНациональный банк Украиныгривняевродоллар
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