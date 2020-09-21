В Украине одновременно подорожали доллар и евро

Официальный курс доллара в понедельник, 21 сентября, вырос на 5 копеек и установился на уровне 28,17 грн. А стоимость евро выросла на 17 копеек – до 33,34 грн.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 21 сентября

1 доллар США – 28,17 грн

1 евро – 33,34 грн.

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,01 грн/$ (0 коп.)

Продажа – 28,29 грн/$ (+1 коп.)

Евро:

Покупка – 32,94 грн/€ (+2 коп.)

Продажа – 33,50 грн/€ (+3 коп.)

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,12 грн/$

Продажа – 28,21 грн/$

Евро:

Покупка – 33,36 грн/€

Продажа – 33,46 грн/€

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,14 грн/$

Продажа – 28,18 грн/$

Евро:

Покупка – 33,15 грн/€

Продажа – 33,23 грн/€

Как сообщал OBOZREVATEL, национальный банк Украины в пятницу, 18 сентября, оставил курс доллара на прежнем уровне – 28,11 грн. А вот стоимость евро снизилась на 21 копейку – до 33,17 грн.