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29 мая • обновлено в 09:35
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В Украине курс доллара развернулся на 180 градусов: сколько стоит в банках и обменниках

1.2т
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В Украине официальный курс доллара 29 мая снизился с 27,00 до 26,90 грн/$. Также валюта подешевела в банках и обменниках.

Об этом говорится в данных банковских учреждений и НБУ. До этого доллар несколько дней подряд дорожал.

Курс валют НБУ

  • Доллар – 26,90 грн (-10 коп.)

  • Евро – 29,62 грн (-9 коп.)

Курс валют НБУ

Курс валют НБУ

bank.gov.ua

Курс доллара в банках

  • Покупка – 26,77 грн (-3 коп.)

  • Продажа – 27,03 грн (-2 коп.)

Курс доллара в банках

Курс доллара в банках

finance.i.ua

Курс в обменниках

  • Покупка – 26,91 грн (-2 коп.)

  • Продажа – 27,06 грн (+6 коп.)

Курс доллара в обменниках

Курс доллара в обменниках

finance.i.ua

Доллар в Украине дешевел несколько недель, а 20 мая тенденция развернулась на 180 градусов: американская валюта поползла вверх. Главная причина – иностранцы начали активно скупать доллары накануне перехода на "адаптивный карантин".

"В последние дни на рынке появились нерезиденты (иностранцы. – Ред.), которые активно покупали валюту и сдвинули рынок вверх. Кроме того, выкупал валюту и регулятор. Поэтому если на рынке не появятся сильные продавцы, гривня продолжит терять свои позиции", – рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар курс валют
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