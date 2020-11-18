В Украине из-за "дыры" в бюджете зарплаты и пенсии оказались под угрозой, – советник Ермака

В Украине около 100 млрд запланированных в бюджете расходов на 2020 год оказались под угрозой срыва. Деньги должны были получить за счет новых кредитов.

Об этом во время пресс-конференции у стен Верховной Рады 18 ноября заявил бывший министр финансов, советник главы Офиса президента Андрея Ермака, Игорь Уманский. "Доходная часть после секвестра выглядит как такая, которая может быть выполнена до конца года. Вместе с тем 300 млрд грн плановых расходов, которые должны быть обеспечены заимствованиями – под угрозой. Удалось обеспечить чуть больше 100 млрд. И к концу года 100 млрд расходов окажутся под угрозой. В первую очередь это риски для социальной группы – пенсий, зарплат, коммунальных платежей", – сказал Уманский.

Ситуацию при этом, считает бывший министр, можно исправить. Есть 26 млрд грн неиспользованных с COVID-фонда средств. По словам Уманского, их нужно направить на медицинскую инфраструктуру, тесты и зарплаты.

"За 10 месяцев COVID-фонд на 40 млрд грн израсходован... Медицинская инфраструктура не создана. Подготовка ко второй волне провалена. В этих условиях обесценения активов и потери доверия проводить тотальную приватизацию и распродажу государственной земли является неразумным", – отметил Уманский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 5 ноября 275 голосами приняли законопроект о бюджете страны в первом чтении. Большинство из тех, кто поддержал законопроект, – "слуги народа" (209 голосов). В то же время ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Голос" документ не поддержали.