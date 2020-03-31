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31 марта • обновлено в 10:44
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В России резко изменилась стоимость рубля (график)

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В России неожиданно укрепился рубль. Во вторник, 31 марта, на Московской бирже доллар торгуется по 79,01 руб./$, тогда как в понедельник биржа закрылась на отметке 79,32 руб./$.

Евро подешевел до 86,80 руб./евро. В понедельник он стоил 87,62 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

Это происходит на фоне объявления изоляции регионов России из-за эпидемии коронавируса и падения мировых цен на нефть. Цена фьючерсов на нефть марки WTI в понедельник обвалилась до 18-летнего минимума – ниже 20 долларов за баррель.

Курс валют в России

Курс валют в России

Московская биржа

Курс валют в России

Курс валют в России

Московская биржа

Российский рубль

Российский рубль

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Курс валют Кризис в России Коронавирус
Место
Россия
Теги
курс валют рубль доллар евро
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