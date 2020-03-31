В России резко изменилась стоимость рубля (график)

В России неожиданно укрепился рубль. Во вторник, 31 марта, на Московской бирже доллар торгуется по 79,01 руб./$, тогда как в понедельник биржа закрылась на отметке 79,32 руб./$.

Евро подешевел до 86,80 руб./евро. В понедельник он стоил 87,62 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

Это происходит на фоне объявления изоляции регионов России из-за эпидемии коронавируса и падения мировых цен на нефть. Цена фьючерсов на нефть марки WTI в понедельник обвалилась до 18-летнего минимума – ниже 20 долларов за баррель.

Курс валют в России Московская биржа

Курс валют в России Московская биржа

Российский рубль

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