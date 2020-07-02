В Минфине сказали, как отставка Смолия повлияет на курс доллара
Как отставка Смолия повлияла на курс валют. Фото: коллаж Обозревателя
В Минфине Украины заявили, что отставка главы НБУ Якова Смолия не повлияет на курс доллара.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщил "Интерфакс-Украина". Он считает, что после отставки Смолия курс валюты быстро стабилизируется.
"Я считаю, что нет никаких оснований переживать о курсе валюты в связи с отставкой чиновника, потому что мы, возможно, можем видеть какую-то турбулентность на рынке, но я считаю, что будут приняты соответствующие решения и уже, возможно, в ближайшее время все успокоится", – сказал Марченко.
Он подчеркнул, что отставка Смолия не изменит ситуацию на валютном рынке.
Отменили выпуск евробондов
Также в Минфине сообщили, что из-за ухода главы центробанка Украина была вынуждена временно отменить выпуск евробондов.
Утром в четверг, 2 июня, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.
"Как только мы завершили выпуск, мы узнали о новости – это отставка главы НБУ. Поэтому нами утром было принято, я считаю, взвешенное решение – остановить этот выпуск. Инвесторы с одобрением оценили наше решение. Мы готовы сделать определенную паузу, а потом дальше решать, что и как мы будем делать", – сказал Марченко.
По его словам, решение Смолия было "абсолютно неординарным". Он добавил, что худшего момента, чем вчерашнее заявление, для размещения выпуска Украиной евробондов быть не могло.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава Нацбанка Яков Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".
В свою очередь в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережения о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы Якова Смолия об отставке считает эмоциональным.
В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой фондом, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.
Депутаты "Слуги народа", обсуждая отставку главы НБУ Якова Смолия, заявили, что он "нас*ал напоследок", а депутат Галина Третьякова предположила, что это "политическая акция Евросолидарности".