В Минфине сказали, как отставка Смолия повлияет на курс доллара

В Минфине Украины заявили, что отставка главы НБУ Якова Смолия не повлияет на курс доллара.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщил "Интерфакс-Украина". Он считает, что после отставки Смолия курс валюты быстро стабилизируется.

"Я считаю, что нет никаких оснований переживать о курсе валюты в связи с отставкой чиновника, потому что мы, возможно, можем видеть какую-то турбулентность на рынке, но я считаю, что будут приняты соответствующие решения и уже, возможно, в ближайшее время все успокоится", – сказал Марченко.

Он подчеркнул, что отставка Смолия не изменит ситуацию на валютном рынке.

Отменили выпуск евробондов

Также в Минфине сообщили, что из-за ухода главы центробанка Украина была вынуждена временно отменить выпуск евробондов.

Утром в четверг, 2 июня, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

"Как только мы завершили выпуск, мы узнали о новости – это отставка главы НБУ. Поэтому нами утром было принято, я считаю, взвешенное решение – остановить этот выпуск. Инвесторы с одобрением оценили наше решение. Мы готовы сделать определенную паузу, а потом дальше решать, что и как мы будем делать", – сказал Марченко.

По его словам, решение Смолия было "абсолютно неординарным". Он добавил, что худшего момента, чем вчерашнее заявление, для размещения выпуска Украиной евробондов быть не могло.

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