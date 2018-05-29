Украинцам приходят платежки за недвижимость: налог вырос в два раза

Украинцы получают первые квитанции по налогу на недвижимость. Платежи закреплены в процентах от минимальной зарплаты и платятся за прошлый год. Учитывая двукратный рост минималки, пропорционально вырастут и суммы в квитанциях.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Ставка налога – не больше 1,5% от минимальной зарплаты (по решению местной власти может быть и меньше 1,5%). К примеру, в прошлом году за квартиру площадью 90 кв.м. при ставке в 1% и "стандартной" льготе, нужно было заплатить налог размером 413,4 грн. В этом году за такую же квартиру и при таких же условиях придется заплатить уже 960 грн.

У физлиц есть целых два месяца с момента, как они получили квитанцию, чтобы заплатить налог на недвижимость, напоминает юрист Дина Дрыжакова. "Согласно Налоговому кодексу, физические лица обязаны заплатить налог в течении 60 дней после получения уведомления. То есть у народа есть почти два месяца. А далее начинаются штрафные санкции. Если задержка до 30 дней - 10% от суммы начисленного налога. А если уже более 30 дней – 20% от суммы начисленного налога", - поясняет Дрыжакова.

Кроме того, в Налоговом кодексе предусмотрена пеня в размере 120% учетной ставки. На данный момент учетная ставка составляет 17%, а пеня – 20,4%.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL. Налог на недвижимость - один из основных источников пополнения местных бюджетов. Для примера, в прошлом году бюджеты Ивано-Франковской области получили 13,5 млн грн налога на недвижимость. Для сравнения, в этой же области собрали всего 15 млн грн налога на прибыль предприятий.